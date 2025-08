Alla scoperta del Liceo Scientifico Don Milani.

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 del Liceo Scientifico Paritario “Don L. Milani”, situato in via Teobaldo Ciconi 22, a Udine: una giovane e promettente realtà formativa del panorama regionale che ha già raggiunto traguardi significativi.



Fondato nel 2017 dal dirigente Roberto Ronutti, dopo un’ esperienza di 25 anni con il centro studi Excol, l’istituto propone un percorso didattico completo e innovativo, con l’obiettivo di fornire a ogni studente le competenze e gli strumenti necessari per affrontare con successo qualsiasi percorso universitario.

Un piano di studi innovativo.

Il piano di studi si distingue per l’integrazione di contenuti innovativi rispetto ai Licei Scientifici tradizionali. Alla solida base della didattica classica, fondata su valori educativi essenziali, si affiancano metodologie moderne come il Cooperative Learning, che promuove l’apprendimento attraverso la collaborazione tra pari, e la Flipped Classroom, che stimola la partecipazione attiva degli studenti attraverso progetti e attività guidate dal docente.



“Il ‘Don Milani’ è un Liceo innovativo che offre un valore aggiunto nella preparazione universitaria degli studenti”, ha dichiarato dirigente Ronutti. “Fin dal primo anno, gli studenti seguono un percorso che include la preparazione e il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche e la frequenza di un corso di diritto ed economia, utili anche per l’acquisizione di crediti universitari. Una particolarità è stata anche l’introduzione di un’ora settimanale dedicata al metodo di studio, proposta come vera e propria materia curricolare”.

Le lezioni.

Le lezioni si svolgono su settimana corta, con due rientri pomeridiani, e agli studenti viene insegnato a sfruttare al massimo il tempo in classe, riducendo il carico di studio a casa e permettendo loro di coltivare anche interessi personali. Questo rende il Liceo “Don L. Milani” particolarmente adatto anche a studenti-atleti, compresi quelli di livello nazionale, che qui riescono a conciliare con successo attività sportive e rendimento scolastico. Un esempio significativo è rappresentato dalla studentessa Maddalena Magrini, ginnasta di alto livello e diplomata con il massimo dei voti che proseguirà gli studi presso la facoltà di Medicina. Assieme a lei, ad aver ottenuto il punteggio di 100/100 quest’anno, lo studente Marco Boschin, che si iscriverà al corso di laurea in Ingegneria presso l’Università di Udine.



La scuola offre inoltre un servizio di doposcuola integrato, pensato per fornire un ambiente sereno e stimolante per lo studio. Sono infatti attive convenzioni con strutture ricettive della città, per agevolare gli studenti provenienti da fuori Udine.



L’esperienza educativa al Liceo “Don L. Milani” è orientata anche alla crescita personale: l’Istituto è aperto al territorio e al contesto internazionale, grazie alla partecipazione a progetti come Erasmus+. “Queste opportunità aiutano gli studenti a diventare cittadini consapevoli, aperti al mondo e alle sue sfide” aggiunge il dirigente Ronutti.

Durante i cinque anni, gli studenti affinano progressivamente il proprio metodo di apprendimento, accompagnati da docenti esperti e supportati da tecnologie didattiche avanzate. Questo percorso valorizza i talenti individuali, trasforma le difficoltà in occasioni di crescita e sviluppa competenze fondamentali come il problem solving e il pensiero critico, indispensabili per affrontare con sicurezza il futuro accademico e professionale.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni:



www.liceodonmilani.it

www.facebook.com/liceodonmilani

www.instagram.com/liceodonmilaniudine