L’incendio questa mattina sulla A4.

Alle ore 7.40 circa, la squadra e l’autobotte del distaccamento dei Vigili del fuoco di Monfalcone è intervenuta una cinquantina di metri dopo la barriera autostradale di Monfalcone Est in direzione Trieste dell’autostrada A4 Torino-Trieste, per l’incendio di un autovettura.

Superato il casello il conducente del mezzo si è accorto che dal cofano motore dell’autovettura usciva del fumo, ha quindi di fermato il veicolo in una piazzola e con gli altri due occupanti del mezzo è sceso portandosi in zona sicura e ha allertato I soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato l’autovettura avvolta dalle fiamme e, rassicurati che a bordo del veicolo non c’erano persone, hanno provveduto ad estinguere le fiamme per poi provvedere alla messa in sicurezza del veicolo incidentato. L’incendio non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto anche la Polizia Stradale e personale del concessionario autostradale.