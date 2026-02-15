Madame in concerto a Udine: in Castello l’unica tappa regionale

Madame in concerto al Castello di Udine.

Un atteso ritorno live che porterà in Friuli una delle voci più originali della musica italiana contemporanea: Madame ha annunciato ufficialmente il suo “Madame Tour Estate 2026”, che farà tappa al Castello di Udine il prossimo 29 luglio. Si tratta dell’unico concerto in regione per l’artista vicentina, che torna a calcare un palcoscenico friulano dopo il successo registrato nel luglio del 2023.

L’evento, con inizio alle ore 21:00, rappresenta uno dei momenti clou del calendario di UdinEstate e Udine Vola. L’appuntamento è curato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Una carriera tra record e innovazione

Francesca Calearo, in arte Madame, porterà sul palco di Udine un repertorio che spazia dai primi successi virali come “Sciccherie” fino ai brani sanremesi che l’hanno consacrata al grande pubblico. Classe 2002, la cantautrice ha saputo imporsi come la più giovane vincitrice di sempre della Targa Tenco, portando una ventata di innovazione che fonde urban, pop ed elettronica.

Oltre ai successi personali come “Voce” e “Il bene nel male”, Madame è oggi una delle autrici più ricercate del panorama nazionale: porta anche la sua firma, infatti, il brano “La noia”, con cui Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024. Il concerto del 29 luglio sarà l’occasione per ascoltare dal vivo una scrittura intensa e personale, capace di raccontare le fragilità della sua generazione con uno stile diretto e identitario.

Info e disponibilità

I biglietti per l’unica data regionale di Madame a Udine sono già disponibili sul circuito Ticketone. Per tutte le informazioni tecniche sul concerto e sulle modalità di accesso al Castello, è possibile consultare il sito ufficiale di Azalea.