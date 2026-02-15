L’Italia s’innamora dei carnevali del Fvg: due eventi tra i più amati del Paese

Nella top 5 dei più apprezzati d’Italia ci sono il carnevale di Sappada e quello di Muggia

Non sono solo i numeri a decretare il successo di un evento, ma il segno che lascia nel cuore dei visitatori: secondo la classifica dei Carnevali d’Italia 2026 stilata da Casinos.com, il Friuli Venezia Giulia emerge come il vero protagonista del panorama nazionale, piazzando due delle sue manifestazioni storiche nella “top five” basata sul gradimento degli utenti web.

Sappada sul podio: l’autenticità da 9 in pagella

Il Carnevale di Sappada – Plodar Vosenòcht compie un vero exploit conquistando il terzo posto assoluto in Italia. Con un punteggio di 9 su 10, la manifestazione montana ha stregato i turisti per la sua capacità di restare fedele alle tradizioni. Le recensioni su Tripadvisor descrivono un’esperienza “autentica e identitaria”, dove la figura del Rollate e le maschere in legno intagliate a mano trasformano il borgo in una cartolina vivente. Nonostante la natura raccolta dell’evento, l’umore dei commenti è tra i più alti del Paese, segno di un’accoglienza che lascia il segno.

Muggia nella top five: l’allegria tra le calli

Poco più sotto, al quinto posto, si attesta il Carnevale di Muggia, che porta a casa un solido 7,5 su 10. Qui a convincere il pubblico del web è stata l’atmosfera travolgente e conviviale. I visitatori premiano la natura festosa del centro cittadino, animato da bande e sfilate che rendono l’evento una parte integrante dell’identità del territorio. La capacità di coinvolgere “i forestieri” in un pomeriggio di pura allegria è il fattore che ha spinto Muggia ai vertici del sentiment nazionale.

La sfida ai giganti della tradizione

L’indagine ha analizzato non solo il voto medio delle recensioni su TripAdvisor, ma anche il volume dei commenti e il “tono” delle espressioni utilizzate online. Sebbene la vetta sia occupata da colossi come Acireale e Viareggio, il risultato del Friuli Venezia Giulia è significativo: la regione dimostra di saper competere con i giganti del settore grazie a proposte diversificate, capaci di lasciare il segno in chi le vive.