Una studentessa di Udine alla guida degli allievi delle Scuole universitarie d’eccellenza

Maddalena Feltrin eletta all’unanimità.

Maddalena Feltrin, allieva della Scuola Superiore “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine e studentessa del terzo anno del corso di laurea in Lettere, indirizzo “Letterature e civiltà del mondo antico” all’Università di Udine, è stata eletta all’unanimità coordinatrice nazionale della Riasissu, la Rete italiana degli allievi delle scuole e degli istituti di studi superiori universitari.

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea nazionale dell’associazione, che riunisce gli studenti dei 12 principali istituti di eccellenza italiani. La Riasissu, nata nel 2016, conta oggi circa mille soci e ex soci ed è iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) come associazione per la promozione sociale, con l’obiettivo di creare connessioni tra allievi e diffondere la cultura del merito.

“Siamo molto orgogliosi di Maddalena – ha dichiarato Alberto Policriti, direttore della Scuola Superiore “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine –. Il ruolo di coordinatrice nazionale rappresenta un impegno significativo che si affianca agli studi universitari e alle attività della Scuola. È la dimostrazione che l’impegno genera motivazione, apertura e crescita personale“.

Originaria di Ponzano Veneto, Maddalena Feltrin coltiva l’interesse per la letteratura, l’archeologia e la didattica. Nel tempo libero si dedica al volontariato, ama viaggiare, disegnare e cucinare, e sogna un futuro da professoressa. Già rappresentante per la “Toppo Wassermann” all’interno della Riasissu, Feltrin ha contribuito all’organizzazione dell’assemblea nazionale 2024 tenutasi proprio a Udine. Nel suo nuovo incarico, punta a rafforzare il ruolo istituzionale e culturale della Rete.

“Tra i nostri obiettivi – spiega Feltrin – c’è la promozione del progetto editoriale Chiasmo, l’e-journal di Treccani, e la diffusione in Italia del film Sueño en otro idioma, mai distribuito finora. Inoltre, vogliamo rendere sempre più visibile il nostro Open Day, rivolto agli studenti delle scuole superiori che affrontano la scelta universitaria: un evento unico nel suo genere e completamente autogestito”.

Al centro del programma anche l’idea di consolidare i rapporti tra le scuole della Rete, collaborando con i direttori e organizzando eventi di scambio come le “XCool”, previste a Udine: un’iniziativa che attraverso lo sport vuole favorire l’incontro tra studenti, non solo sul piano accademico, ma anche umano.

Le scuole aderenti alla Riasissu sono: Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Scuola Superiore degli Studi Avanzati “Sapienza” di Roma, Collegio Internazionale “Ca’ Foscari” di Venezia, Collegio Superiore dell’Università di Bologna, Istituto Superiore Universitario di Lecce, Scuola “Ferdinando Rossi” di Torino, Scuola “Giacomo Leopardi” di Macerata, Scuola Superiore di Catania e Scuola “di Toppo Wassermann” di Udine.