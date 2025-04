Il “Gelato Day” diventa solidale: il 27 aprile il gusto “Hallelujah” per aiutare la Caritas

Il “gelato day” a Gorizia nell’ambito di “Go Makers”.

Domenica 27 aprile a Gorizia il gelato artigianale diventa protagonista non solo del gusto, ma anche della solidarietà: in occasione della Giornata europea del gelato artigianale, a Casa Krainer va in scena il “Gelato Day”, evento promosso da Confartigianato Fvg, durante il quale sarà distribuito al pubblico il gusto ufficiale del 2024, chiamato “Hallelujah” — una cremosa combinazione di nocciola e cioccolato preparata dal maestro gelatiere Roberto Comelli di Gradisca d’Isonzo.

L’appuntamento è dalle 14 alle 18, e l’intero ricavato, raccolto tramite offerte libere, sarà devoluto alla Caritas di Gorizia, per supportare famiglie e piccoli imprenditori in difficoltà economica. “Sarà un’occasione per gustare un gelato buono in tutti i sensi – sottolinea Ariano Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia – perché ogni pallina contribuirà ad aiutare chi oggi fatica a pagare anche solo le bollette”.

Il “Gelato Day” si inserisce all’interno della manifestazione “Go Makers”, in programma a Gorizia sabato 26 e domenica 27 aprile, tra Casa Krainer, Spazio Diffuso in via Rastello 43 e 91, e le Botteghe artigiane di piazza della Vittoria e viale D’Annunzio. Oltre 30 artigiani presenteranno le loro creazioni tra gioielli, oggetti per la casa, specialità culinarie e idee uniche, con laboratori interattivi e degustazioni per coinvolgere il pubblico in un’esperienza autentica e creativa.

L’iniziativa si sviluppa lungo quattro percorsi tematici: Laboratori per tutti (“Programma Off”), Sapori locali e degustazioni, Cultura e racconti del territorio, Omaggio a GO!2025, con un tributo alla Capitale europea della Cultura e la presenza dello scultore Paolo Figar.

Organizzato da Confartigianato Gorizia, con il sostegno di Regione Fvg e Cata Fvg, “Go Makers” unisce arte, cultura e solidarietà in un weekend che mette al centro il valore umano e sociale dell’artigianato. “Un’occasione unica per ammirare, gustare e vedere come si creano i prodotti artigiani – sottolinea Medeot -. I visitatori potranno anche partecipare a laboratori pratici per un’esperienza coinvolgente e interattiva. Si potrà davvero lasciarsi ispirare dalla creatività”. L’appuntamento di Gorizia “sarà una vetrina curata e unica in cui il valore del lavoro artigiano di qualità emergerà in tutta la sua concreta consistenza”, afferma il segretario generale di Confartigianato Fvg, Enrico Eva.