Il maltempo colpisce anche Udine: grandine, vento e alberi caduti

Il maltempo ha colpito con violenza anche Udine, dove poco dopo le 18 un temporale particolarmente intenso ha attraversato la città, portando pioggia battente, grandine e forti raffiche di vento. In pochi minuti diverse zone del capoluogo friulano si sono ritrovate sotto una vera e propria ondata di maltempo, con disagi alla viabilità, allagamenti e alberi abbattuti.

Le situazioni più critiche sono state segnalate in viale Venezia, dove alcuni alberi sono stati piegati o abbattuti dalla forza del vento. Il temporale ha sorpreso automobilisti e residenti, mentre in più punti della città si sono sentiti allarmi suonare a causa delle raffiche e della grandine.

Oltre a viale Venezia, problemi sono stati segnalati anche in viale Trieste e lungo la tangenziale, dove la forza del vento avrebbe abbattuto alcuni alberi La presenza di rami e piante sulla carreggiata ha reso necessari interventi per ripristinare la sicurezza e liberare le strade.



• Pioggia e raffiche di vento rovesciano un camion pubblicitario