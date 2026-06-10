Il maltempo colpisce anche Udine: grandine, vento e alberi caduti

10 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Il maltempo ha colpito con violenza anche Udine, dove poco dopo le 18 un temporale particolarmente intenso ha attraversato la città, portando pioggia battente, grandine e forti raffiche di vento. In pochi minuti diverse zone del capoluogo friulano si sono ritrovate sotto una vera e propria ondata di maltempo, con disagi alla viabilità, allagamenti e alberi abbattuti.

Le situazioni più critiche sono state segnalate in viale Venezia, dove alcuni alberi sono stati piegati o abbattuti dalla forza del vento. Il temporale ha sorpreso automobilisti e residenti, mentre in più punti della città si sono sentiti allarmi suonare a causa delle raffiche e della grandine.

Oltre a viale Venezia, problemi sono stati segnalati anche in viale Trieste e lungo la tangenziale, dove la forza del vento avrebbe abbattuto alcuni alberi La presenza di rami e piante sulla carreggiata ha reso necessari interventi per ripristinare la sicurezza e liberare le strade.

Pioggia e raffiche di vento rovesciano un camion pubblicitario

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