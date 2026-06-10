Pioggia e raffiche di vento rovesciano un camion pubblicitario

E’ successo a Pradamano, il camion si è ribatato su un fianco.

Il maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha provocato disagi e danni anche lungo la viabilità ordinaria. Tra gli episodi più evidenti c’è il ribaltamento di un camion pubblicitario avvenuto lungo via Nazionale, tra Pradamano e Buttrio, all’altezza del concessionario Stevanelli.

Il mezzo, è finito su un fianco durante la fase più intensa del temporale. Sulla zona, infatti, si sono abbattute pioggia intensa e forti raffiche di vento, in un contesto di instabilità che ha interessato diverse aree della regione.

Temporali, grandine e allagamenti in regione

Il ribaltamento del camion si inserisce in una giornata segnata da temporali, grandinate e raffiche di vento in più zone del Friuli Venezia Giulia. Le segnalazioni più rilevanti sono arrivate dal Pordenonese, con grandine ad Azzano Decimo, pioggia torrenziale e vento a Casarsa, oltre a rovesci intensi accompagnati da grandine anche a Codroipo.

Problemi sono stati registrati anche nell’area di Udine Nord e Pagnacco, dove il nubifragio ha causato strade allagate. Dall’inizio dell’allerta, alla Sala Operativa Regionale e al Nue 112 sono arrivate segnalazioni di allagamenti anche dai comuni di Pordenone, Zuglio e Arta Terme.

La fase più intensa del maltempo

L’instabilità è stata favorita dall’arrivo di una saccatura atlantica sull’Europa centrale, con il richiamo di correnti umide da sud-ovest in quota e di Scirocco al suolo. Nel pomeriggio i temporali si sono sviluppati prima sui monti e poi si sono estesi verso la pianura, con fenomeni localmente intensi.

Nelle prossime ore resta alta l’attenzione per il possibile sviluppo di nuovi rovesci e temporali sparsi, con rischio di grandine, raffiche di vento e allagamenti localizzati. Dalla mezzanotte i fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi, anche se non si escludono residui rovesci sulla fascia orientale della regione nelle prime ore della notte.