Torna la Maratonina Città di Udine: tutto quello che c’è da sapere

Udine si prepara per la Maratonina.

Ventitreesima edizione per la Maratonina Internazionale Città di Udine, pronta ad animare nuovamente la città per un intero weekend, da venerdì 15 a domenica 17 settembre. A contraddistinguere l’evento, quest’anno, sarà un’impronta marcatamente green, sull’onda di un’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità che era già stata manifestata in passato ma che ora vuole diventare un tratto distintivo della manifestazione.

Per la prima volta, così, la Maratonina – promossa, come sempre, dall’Associazione Maratonina Udinese, e resa possibile dall’impegno di un folto numero di volontari – si presenta in veste ecologica, per avvicinarsi all’impatto zero: ecosostenibili, per esempio, saranno le sacche gara che verranno distribuite agli atleti, in cotone; compostabili i bicchieri e tutto il materiale (inclusi piattini e posate) che sarà utilizzato nei ristori lungo il percorso. In collaborazione con Net, inoltre, verrà sensibilmente potenziata la dotazione di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, per evitarne lo spargimento nelle aree che registreranno presenza di pubblico.

Altra importante novità dell’edizione 2023 è “Fai Tris”, circuito podistico di rilievo e di attrattiva internazionale che unisce le città di Udine, Trieste e Verona, rispettivamente sede della Maratonina, appunto, della Corsa dei Castelli – sulla distanza di 10 km – e della Zero Wind Verona Run Marathon, su quella della mezza maratona, 21 chilometri. Il tutto nell’arco di due mesi, partendo proprio da Udine; il testimone passerà poi a Trieste, dove domenica 15 ottobre si disputerà la 7^ edizione de “La Corsa dei Castelli”, mentre il gran finale è previsto a Verona, scenario, domenica 19 novembre, della 9^ Zero Wind Verona Run Marathon 21 km, che sarà disputata in concomitanza con la Verona Run Marathon (su 42 km).

Proprio in questi giorni, intanto, la Maratonina Internazionale Città di Udine è stata nuovamente inserita da My Best Run USA, la “bibbia” del running americano e dei Paesi anglosassoni, nell’elenco delle 100 gare più belle al mondo.

Il programma.

Primo appuntamento dell’edizione 2023 sarà la Salita del Castello, che venerdì 15 settembre, a partire dalle 18.30, vedrà sfidarsi sula rampa del Colle – in una prova particolarmente impegnativa per la pendenza, con partenza da piazza Libertà – una sessantina di atleti, maschi e femmine, specialisti della corsa in montagna e su pista: la durissima competizione, a invito, promette ancora una volta spettacolo.

Sabato 16 settembre sarà il giorno delle gare non competitive, che quest’anno ritorneranno in grande, dopo la difficile ripartenza post Covid: si inizierà con la MiniRun Despar (start alle 16 da piazza Libertà, dove è fissato anche il traguardo), per poi proseguire con la sempre seguitissima Corsa con il Cane Città Flora: la sfida con gli amici a quattro zampe comincerà alle 16.45, sempre con avvio e arrivo in piazza Libertà. Entrambi gli eventi saranno animati da Luca Ferri, di Anà-Thema Teatro. Le iscrizioni si apriranno già durante Friuli Doc, in una casetta in legno posizionata in via Mercatovecchio, e si potranno effettuare fino a un’ora prima dell’inizio delle gare. Alle 18, infine, sotto la loggia del Lionello verrà presentato il libro “Un miglio al giorno. La prima maratoneta”, di Silvia Pillin, la prima donna ad aver corso la Maratona di Boston: l’incontro inizierà subito dopo le premiazioni della MiniRun.

Domenica 17, poi, il momento clou dell’intensa tre giorni: la Maratonina Internazionale Città di Udine partirà alle 9.30 da piazza I Maggio, di fronte all’istituto Sello, e arriverà come lo scorso anno in via Vittorio Veneto. Gli atleti iscritti individualmente potranno ritirare di persona pettorale e pacco gara presso il gazebo appositamente allestito in centro città, sabato 16 settembre dalle ore 9 alle 20 e domenica 17 dalle 7.30 alle 8.45. Commenterà la gara, anche quest’anno, lo speaker Paolo Mutton.

Il percorso.

L’itinerario – velocissimo – su cui si confronteranno gli atleti sarà lo stesso dello scorso anno, sviluppandosi interamente sul territorio comunale di Udine. I corridori – già 800 gli iscritti – attraverseranno piazza I Maggio (in senso nord-sud, costeggiando il colle) e imboccheranno poi via Treppo, proseguendo per via Caneva, viale Trieste, piazzale D’Annunzio, via Gorghi, via Savorgnana, via Cavour, piazza della Libertà, via Manin. Ci sarà a quel punto un secondo passaggio su piazza I Maggio, per puntare quindi su piazzale Osoppo; da via Volontari della Libertà si andrà verso piazzale Chiavris, e da lì i corridori si dirigeranno verso la rotatoria di via Cotonificio. Fra le tappe successive i piazzali XXVI Luglio, Cella, Unità d’Italia, della Repubblica, Oberdan, Del Din; si arriverà infine in Largo delle Grazie: l’ultimo tratto toccherà ancora piazza I Maggio, piazza Patriarcato e via Piave, per tagliare il traguardo in via Vittorio Veneto.

La “nuova” Straudine.

Alle 10.35 di domenica prenderà invece il via, da piazza I Maggio, la StraUdine Città Fiera e Mega Intersport (traguardo in via Vittorio Veneto): le iscrizioni saranno possibili dalle giornate di Friuli Doc a un’ora prima dello start, nella casetta in legno in via Mercatovecchio. “Ritoccato” l’itinerario della corsa e camminata non competitiva, che richiama puntualmente centinaia di appassionati: quest’anno sarà un po’ più lungo del consueto – una decina di chilometri – per coinvolgere maggiormente la città, offrendole dunque una “vetrina” a più ampio raggio. Runner esperti, amanti del jogging e camminatori potranno cimentarsi su un percorso che toccherà i punti più belli di Udine. Iscrizioni (al costo di 12 euro) sempre da Friuli Doc a un’ora prima dello start, in via Mercatovecchio. Altra novità dell’edizione 2023 è l’introduzione del premio “Mega-Simpatico”, che verrà conferito al corridore che si distinguerà per abbigliamento ed eccentricità.

Limitazioni al traffico.

Da circa un’ora prima dell’inizio della corsa e fino al termine della stessa piazza Libertà e via Cavour saranno chiuse con transenne. Le altre strade interessate dalla mezza verranno precluse al transito fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo poi riaperte man mano. Le linee urbane di autobus che percorrono l’itinerario di gara saranno deviate a cura della Saf.

La suddivisione del percorso e la sicurezza.

Il percorso sarà diviso in 7 settori, che saranno monitorati da altrettanti responsabili e da personale volontario addetto alla sorveglianza. Sulla sicurezza vigileranno gli agenti del Comando di polizia locale di Udine e ben 200 volontari fra alpini, Protezione civile, Terzo Reggimento Guastatori, volontari dell’AMU e delle associazioni Aquile Bianconere, Maratona Città del Vino, Gruppo Marciatori Udinesi e Radioamatori Italiani (sezione di Udine), sotto il coordinamento della Libertas Grions e Remanzacco. Lungo l’itinerario di gara saranno posizionate oltre 1000 transenne, con la collaborazione di EPS Tavagnacco.

Lungo tutto il percorso della mezza maratona e a tutela della sicurezza delle altre gare saranno garantiti presidi di assistenza sanitaria a cura della Croce Rossa, in collaborazione con il Lions Club Udine Duomo.

Il nuovo premio in memoria di Faustino Anzil.

La Maratonina 2023 si contraddistingue anche per l’introduzione di un nuovo premio alla memoria del compianto professor Faustino Anzil, figura di primo piano dello sport regionale e nazionale – nel suo ruolo di decano dei preparatori atletici del Friuli Venezia Giulia – nonché assessore, proprio con le deleghe all’istruzione e allo sport, in Comune di Udine: Anzil fu, tra l’altro, uno dei più convinti sostenitori del “progetto Maratonina di Udine”.

Il Premio Anzil verrà assegnato al primo atleta e alla prima atleta del Friuli Venezia Giulia che taglieranno il traguardo alla Maratonina. In omaggio alla figura di Anzil ha voluto presenziare alla conferenza stampa anche il presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Enzo Del Forno, campione di salto in alto, già allenato dal professor Anzil.

Gli altri premi.

Il Città Fiera, da sempre al fianco delle associazioni del territorio, insieme al Città Flora Mega Garden Center e al Mega Intersport premierà le categorie di amatori nella StraUdine e nella Corsa con il Cane. In quest’ultima cinque saranno i riconoscimenti Città Flora Mega Garden Center: con 3 sacchi da 12 kg sarà premiato il gruppo più numeroso; gift card Città Flora dal valore di 100 euro, 70 e 50 euro per il primo, secondo e terzo classificato. Previsto infine un Premio Simpatia, una gift card Città Flora da 70 euro. Per la StraUdine, i premi di Mega Intersport andranno al meno giovane (gift card Mega Intersport dal 100 euro), al più giovane (gift card Mega Intersport da 100 euro) e al gruppo più numeroso (gift card Mega Intersport dal valore di 200 euro); infine, Premio Mega Simpatia: una gift card Mega Intersport da 70 euro. In tutte le borse (Città Flora e Mega Intersport) che verranno consegnate prima dell’evento ci sarà un flyer con tante sorprese dedicate.

Il commento del presidente dell’Asd Maratonina Udinese.

“Ancora una volta – dichiara il presidente dell’Asd Maratonina Udinese, Paolo Bordon – Udine si trasformerà, per tre giorni, in “capitale” dello sport e dell’aggregazione, tema particolarmente caro all’Associazione Maratonina Udinese, il cui obiettivo è proprio quello di diffondere lo sport ad ogni livello, favorendo così occasioni di incontro fra più generazioni: in questa logica vengono proposte la MiniRun, la Corsa con il cane e la StraUdine, sempre molto apprezzate proprio perché alla portata di tutti e dunque, appunto, aggreganti. Un grazie a tutto lo staff dell’AMU, per il grande impegno profuso nell’organizzazione, ai tanti volontari e al personale di sicurezza: il loro apporto è determinante per la buona riuscita della manifestazione”.

Insieme a Bordon, sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 della Maratonina – svoltasi oggi, venerdì 8 settembre, all’Hotel Astoria di Udine – l’assessore allo sport del Comune di Udine Chiara Dazzan, il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, il presidente della Fidal regionale Massimo Di Giorgio, il vicepresidente di Civibank Guglielmo Pelizzo; la conclusione degli interventi è spettata al presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e al vicegovernatore e assessore a cultura e sport Mario Anzil.