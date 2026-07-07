Maturità 2026, tutti promossi al Deganutti: tre studentesse conquistano il 100

Gli esami di Maturità al Deganutti di Udine.

Tutti promossi e tre voti di eccellenza, tutti al femminile. Si chiude con un bilancio più che positivo la maturità 2026 all’Isis Deganutti di Udine, dove i 99 studenti delle sette classi quinte hanno superato l’esame conclusivo del percorso scolastico.



Le prove scritte e orali si sono appena concluse e hanno confermato il buon livello di preparazione degli studenti dell’istituto. Tra i maturandi, il 22% ha ottenuto un voto finale superiore agli 80/100, un dato che testimonia il lavoro portato avanti nel corso degli anni, tra studio, impegno e continuità.

Tre studentesse da 100

A distinguersi in modo particolare sono state tre studentesse, che hanno conquistato il massimo dei voti. Si tratta di Ilaria Comelato della 5A AFM, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Linda Minigutti della 5A RIM, Relazioni internazionali per il marketing, e Jessica Ponte della 5B AFM DM, Amministrazione, finanza e marketing con curvatura Digital Marketing.



Tre percorsi diversi, accomunati però da un’esperienza significativa: tutte e tre le studentesse hanno svolto un anno di studio all’estero, in terza o in quarta. Una di loro ha frequentato la scuola in Svizzera, mentre le altre due hanno vissuto l’esperienza negli Stati Uniti.



Un periodo fuori dai confini nazionali che ha rappresentato una tappa importante nel loro percorso di crescita. L’esperienza all’estero ha permesso loro di sviluppare maggiore autonomia, apertura mentale e capacità di affrontare nuove sfide. Al rientro in Italia, le studentesse hanno saputo recuperare i programmi svolti dai compagni e rimettersi al passo, ottenendo risultati eccellenti durante l’anno scolastico e arrivando preparate all’esame di Stato.



Linda Minigutti, inoltre, si è distinta anche per la partecipazione al progetto “team digital” della scuola, contribuendo alla creazione di contenuti per le pagine social del Deganutti.

L’esame anticipato per merito

Tra le storie più belle di questa maturità c’è anche quella di uno studente della classe 4A SIA, che ha potuto sostenere l’esame con un anno di anticipo per merito.



Dopo aver ottenuto una media superiore al 9 negli scrutini di terza e di quarta, il consiglio di classe, con voto unanime, gli ha concesso la possibilità di anticipare la maturità. Negli ultimi mesi lo studente ha quindi portato avanti in parallelo la frequenza della quarta con i compagni e lo studio autonomo del programma di quinta, in vista dell’esame finale. Un percorso impegnativo, concluso con un risultato brillante: il maturando ha ottenuto 88/100, il punteggio più alto della sua sezione.

Le congratulazioni della dirigente

A tutti gli studenti arrivano le congratulazioni della dirigente scolastica, la professoressa Maria Rosa Castellano, che ha sottolineato il valore di un traguardo raggiunto grazie a una preparazione costruita con impegno negli anni.



L’augurio rivolto ai diplomati è di “portare con voi tutto ciò che avete imparato in questi anni di crescita come studenti ma ancora prima come persone, per realizzare il vostro futuro”.



Per i 99 maturandi del Deganutti si chiude così un capitolo importante e se ne apre uno nuovo, fatto di università, lavoro, esperienze e nuove scelte. Un passaggio che l’istituto saluta con soddisfazione, forte di un risultato che premia studenti, famiglie e docenti.