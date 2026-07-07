Cinque giovani con la Maserati a noleggio contro l’auto dell’assessore: prima le minacce, poi fuggono

Un violento schianto, l’auto dell’assessore comunale distrutta, poi le minacce e la fuga a piedi nei campi. È accaduto sabato sera a Tamai di Brugnera, all’incrocio tra via Nene, la provinciale 68 via Levada e la strada chiusa di Ponte della Donna, dove una Maserati Grecale a noleggio si è scontrata con la Volkswagen Golf bianca su cui viaggiava Maurizio Foltran, assessore comunale a Turismo e Associazionismo.

Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 23 quando la Maserati, con a bordo cinque giovani tra i 20 e i 30 anni, sarebbe arrivata all’incrocio senza rispettare lo stop, centrando in pieno l’auto dell’assessore. L’impatto è stato molto violento: la Golf è rimasta semidistrutta sulla carreggiata, mentre la Maserati ha proseguito per una cinquantina di metri prima di fermarsi a causa dei gravi danni e delle gomme anteriori bucate.

L’assessore ferito e bloccato nell’auto

Dopo lo schianto, Foltran è rimasto per alcuni minuti bloccato nell’abitacolo, con la portiera incastrata e gli airbag esplosi. Nonostante le condizioni, è riuscito a uscire dall’auto e si è diretto verso gli occupanti della Maserati per chiedere spiegazioni su quanto accaduto.



In quel momento, però, la situazione sarebbe degenerata. Invece di prestare soccorso, i cinque giovani avrebbero reagito con insulti e minacce, cercando poi di allontanarsi dal luogo dell’incidente. L’assessore, ancora sotto choc e ferito, avrebbe provato a richiamare l’attenzione dei residenti parlando a voce alta.

Le minacce e la fuga nei campi

Le grida hanno svegliato diverse persone della zona, che si sono affacciate dalle abitazioni. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i giovani avrebbero assunto un atteggiamento minaccioso anche nei confronti dell’assessore, arrivando a fronteggiarlo e a spintonarlo.



A interrompere la tensione sarebbe stato l’intervento di una residente, che ha aperto il cancello di casa e ha avvertito di aver già chiamato i carabinieri. A quel punto i cinque si sono dati alla fuga a piedi, passando tra le abitazioni e dirigendosi verso i campi vicini, approfittando del buio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sacile, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Foltran è stato soccorso e trasportato in ambulanza.

Dreosto: “Solidarietà a Foltran, ora pene certe per chi fugge e aggredisce”

Sull’episodio interviene anche l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto, che esprime vicinanza all’assessore comunale di Brugnera Maurizio Foltran e chiede maggiore fermezza nei confronti di chi fugge dopo un incidente e minaccia le vittime. “Esprimo la mia piena solidarietà all’assessore comunale di Brugnera Maurizio Foltran, vittima di un gravissimo episodio. Non solo è rimasto ferito in un incidente stradale, ma è addirittura stato anche minacciato dagli occupanti dell’altra vettura, che avrebbero tentato la fuga senza prestare soccorso”.

“Se i fatti saranno confermati, ci troveremmo di fronte a comportamenti intollerabili che dimostrano un totale disprezzo per la vita umana e per il rispetto delle regole. Episodi come questo impongono una riflessione sulla necessità di pene certe e severe per chi mette a rischio l’incolumità dei cittadini, si sottrae alle proprie responsabilità e aggredisce le vittime”.



“A Maurizio Foltran rivolgo gli auguri di una pronta guarigione e la vicinanza mia e di tutta la Lega Friuli Venezia Giulia”.