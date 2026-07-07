Dopo il parto in casa la neonata è stata trasportata all’ospedale di Udine, ma è morta poco dopo.

La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di una neonata, deceduta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis lo scorso 30 giugno. La nascita era stata programmata nell’abitazione dei genitori, secondo la loro volontà, ma dopo il parto le condizioni della piccola sarebbero apparse critiche.



La bambina è stata trasportata all’ospedale di Udine, dove però è morta pochi minuti dopo il ricovero. Ora saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura a ricostruire quanto accaduto e a stabilire le cause del decesso.

Due ostetriche iscritte nel registro degli indagati

Nell’ambito dell’inchiesta sono state iscritte nel registro degli indagati due ostetriche. Si tratta, al momento, di un passaggio tecnico legato alla necessità di svolgere accertamenti irripetibili, garantendo alle parti coinvolte la possibilità di nominare propri consulenti e di partecipare agli esami disposti dalla Procura.

L’iscrizione consente quindi di procedere con tutte le verifiche nel rispetto del diritto di difesa, senza che questo implichi automaticamente una responsabilità a carico delle professioniste coinvolte.

L’autopsia fissata per il 9 luglio

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della neonata. L’esame è in programma giovedì 9 luglio all’ospedale di Udine e sarà eseguito dai consulenti nominati dal pubblico ministero: i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo.

L’obiettivo dell’accertamento sarà quello di individuare con precisione le cause della morte e stabilire se vi siano stati elementi critici durante o dopo il parto. Gli esiti dell’autopsia saranno centrali per il prosieguo dell’inchiesta.

Verifiche sulle procedure del parto domiciliare

Tra gli aspetti al centro degli accertamenti ci sarà anche la correttezza delle procedure assistenziali adottate durante il parto in casa. Gli inquirenti dovranno ricostruire la gestione dell’evento, i tempi dell’eventuale richiesta di soccorso e le condizioni della neonata al momento del trasferimento in ospedale.

La vicenda ha suscitato profondo dolore nella comunità locale. Saranno ora le indagini coordinate dalla Procura di Udine a fare chiarezza su una tragedia che ha colpito una famiglia a poche ore dalla nascita della bambina.