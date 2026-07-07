Incendi in Friuli, ripresa delle fiamme a Cima del Forat: in azione l’elicottero regionale

Restano sotto osservazione le aree interessate dagli incendi boschivi in Friuli Venezia Giulia. Fin dalle prime ore del mattino il personale del Corpo forestale regionale è impegnato nel monitoraggio di diversi fronti, in particolare nelle zone montane del Pordenonese e dell’Alto Friuli, dove nei giorni scorsi si sono sviluppati alcuni roghi.



La situazione più delicata riguarda l’incendio in località Cima del Forat, nei Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo, in provincia di Udine. Nella mattinata il DOS della Stazione Forestale di Ampezzo, insieme al personale della Stazione Forestale, ha proseguito le attività di controllo dell’area già interessata dalle fiamme. Alle 11.12, però, è stata segnalata una ripresa dell’incendio.



Alla Sala Operativa Regionale sono arrivate anche diverse segnalazioni da parte dei cittadini attraverso chiamate al NUE 112. A quel punto il DOS ha richiesto l’attivazione del primo elicottero del Servizio aereo regionale. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso, con approvvigionamento dell’acqua dal vascone allestito dal personale della Stazione Forestale di Ampezzo.

Monitoraggio sul Monte Raut ad Andreis

Resta presidiata anche l’area del Monte Raut, nel Comune di Andreis, in provincia di Pordenone. Fin dal mattino il DOS della Stazione Forestale di Tarcento e il personale della Stazione Forestale di Barcis stanno monitorando la zona interessata dall’incendio.



L’attività di controllo serve a verificare l’eventuale presenza di focolai residui o possibili riprese, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere e dove le condizioni ambientali possono favorire la riattivazione delle fiamme.

Controlli anche sul Monte Corda Piccola

Sorvegliata speciale anche la località Monte Corda Piccola, nel Comune di Tramonti di Sopra. In questo caso, il monitoraggio è affidato al DOS della Stazione Forestale di Maniago.



Sul posto è stato predisposto un vascone per l’approvvigionamento dell’acqua, grazie anche al supporto dei volontari AIB dei Gruppi comunali di Travesio e Pinzano al Tagliamento. La struttura resta a disposizione per un eventuale utilizzo da parte dell’elicottero del Servizio aereo regionale, che effettuerà ricognizioni anche con l’impiego della termocamera. Le verifiche dall’alto permetteranno di individuare eventuali punti caldi non visibili a occhio nudo e di intervenire rapidamente in caso di nuove riprese.

Spento e bonificato l’incendio di Trebiciano

È invece conclusa l’emergenza in località Trebiciano, nel Comune di Trieste. L’incendio è stato dichiarato spento e bonificato. Il personale della Stazione Forestale di Trieste, dopo aver effettuato gli ultimi controlli sull’area, è rientrato.



La situazione resta comunque costantemente seguita dalla Sala Operativa Regionale e dal personale forestale impegnato sul territorio, con particolare attenzione alle zone boschive già interessate dai roghi.