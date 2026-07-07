Partiranno giovedì 9 luglio le immatricolazioni all’Università di Udine per l’anno accademico 2026-2027. L’Ateneo friulano si presenta con un’offerta didattica rafforzata, nuove opportunità internazionali, servizi potenziati e un sistema di contribuzione che conferma l’iscrizione gratuita fino a 30mila euro di Isee.



Sono 82 i corsi di studio proposti dall’università: 42 corsi di laurea triennale, 37 corsi di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Di questi, 16 sono internazionali, con rilascio del doppio titolo o titolo congiunto, e 9 prevedono insegnamenti in lingua inglese.



Tra le principali novità ci sono il trasferimento a Udine del Dams, che darà vita a un polo nazionale dedicato all’audiovisivo, il nuovo percorso di laurea magistrale con doppio titolo con il Kyoto Institute of Technology in Giappone, il potenziamento di Scienze agrarie con insegnamenti legati all’intelligenza artificiale e l’aumento degli spazi e dei servizi a disposizione degli studenti.



A presentare il nuovo anno accademico, a Palazzo Florio, è stato il rettore Angelo Montanari, insieme ai delegati dell’ateneo alla didattica, Agostino Dovier, e all’innovazione didattica, Raffaella Bombi, e al direttore generale Gabriele Rizzetto.

Un’offerta didattica sempre più internazionale

L’Università di Udine rafforza la propria dimensione internazionale con corsi realizzati in collaborazione con atenei di Argentina, Austria, Brasile, Canada, Francia, Giappone e Germania. Gli studenti avranno la possibilità di conseguire titoli riconosciuti in due Paesi, seguire percorsi in lingua inglese e partecipare a programmi di mobilità all’estero.

Tra i corsi interamente in inglese figurano la laurea triennale in Management & Business Analytics e le lauree magistrali in Food Sciences for Innovation and Authenticity, Artificial Intelligence & Cybersecurity, International Marketing, Management and Organization, Economics-Scienze economiche e Industrial Engineering for Sustainable Manufacturing.



L’Ateneo conta inoltre quasi 1.100 studenti stranieri iscritti nell’ultimo anno accademico e una rete di circa 400 accordi internazionali, che consentono esperienze di studio, tirocinio e ricerca in diversi Paesi del mondo.

Il Dams arriva a Udine e nasce un polo dell’audiovisivo

Una delle novità più significative riguarda il corso di laurea in Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, il Dams, che dal 2026-2027 avrà sede a Udine, provenendo da Gorizia. Il corso sarà rafforzato con due indirizzi: Cinema e media e Spettacolo e performance digitale.



Il Dams completerà la filiera formativa con la laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media, il Media Lab del Lab Village e il dottorato in Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica. L’obiettivo è creare un ecosistema unico a livello nazionale dedicato ai media audiovisivi, digitali e artificiali.

Doppio titolo con Kyoto per ingegneria sostenibile

Guarderà invece al Giappone il corso di laurea magistrale in Industrial Engineering for Sustainable Manufacturing, in lingua inglese. Il nuovo percorso internazionale permetterà agli studenti selezionati di ottenere un doppio titolo congiunto con il Kyoto Institute of Technology.



Gli iscritti potranno trascorrere sei mesi di studio nell’università partner e, al termine del percorso biennale, conseguire un titolo valido sia in Italia sia in Giappone. Il corso è organizzato dal Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura.

Intelligenza artificiale anche in agraria

Novità anche per il corso di laurea in Scienze agrarie, che si rinnova con insegnamenti dedicati all’applicazione dell’intelligenza artificiale in agricoltura, laboratori pratici sull’innovazione tecnologica e attività legate all’analisi geospaziale.



Il percorso, organizzato dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, punta a formare figure capaci di affrontare le nuove sfide del settore agricolo, sempre più orientato alla sostenibilità, alla tecnologia e alla gestione avanzata dei dati.

Infermieristica, premio da 3.300 euro per gli immatricolati

Per gli immatricolati al corso di laurea in Infermieristica, con sedi a Udine e Pordenone, è previsto un premio di studio di 3.300 euro lordi annui messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



L’assegno è cumulabile con altre borse di studio, ma è legato al merito e all’impegno a lavorare nel Servizio sanitario regionale dopo il conseguimento del titolo. Sarà inoltre potenziato il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, con l’attivazione del profilo infermieristico.

Tasse invariate e iscrizione gratuita fino a 30mila euro di Isee

L’Ateneo conferma un sistema di contribuzione pensato per sostenere studenti e famiglie. L’iscrizione sarà gratuita fino a 30mila euro di Isee, mentre per gli studenti con Isee fino a 60mila euro la contribuzione sarà modulata in base a criteri di gradualità e proporzionalità.



Sono previste riduzioni anche per chi consegue il diploma con 100/100, con uno sconto fino a 300 euro, oltre ad agevolazioni per studenti genitori, studenti a tempo parziale, dipendenti pubblici e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.



Per ottenere la riduzione delle tasse sarà necessario presentare domanda all’Ardis entro il 5 ottobre. Chi richiede la borsa di studio dovrà invece rispettare le scadenze stabilite dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio.

Più spazi, alloggi e servizi per gli studenti

Dal prossimo anno accademico gli studenti potranno contare su spazi più ampi e adeguati. Negli ultimi tre anni l’Università di Udine ha aumentato di oltre 2mila metri quadrati le aree dedicate ad aule, biblioteche, laboratori, sale studio, punti ristoro e auditorium, superando complessivamente i 34mila metri quadrati.



Crescono anche gli alloggi gestiti dall’Ardis in provincia di Udine, aumentati del 23%, per un totale di 395 posti nelle sedi regionali. A questi si aggiungono altri 850 posti disponibili in convitti e residenze.



Sul fronte dei servizi, l’Ateneo mette a disposizione un chat bot sempre attivo, mense nei poli di Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli, punti ristoro in ogni sede, supporto psicologico rafforzato e oltre 150 tutor, pensati come “fratelli maggiori” per accompagnare le future matricole e gli studenti già iscritti.

Didattica sperimentale con 186 laboratori

La didattica laboratoriale resta uno dei punti centrali dell’offerta dell’Università di Udine. Gli studenti avranno a disposizione 186 laboratori, spesso realizzati in collaborazione con le aziende, dove affiancare alla formazione teorica esperienze pratiche e sperimentali.



Di questi, 36 laboratori sono insediati al Lab Village di Udine, mentre molti altri operano nell’ambito dell’Azienda agraria universitaria “Antonio Servadei”, nelle sedi di Sant’Osvaldo e Pagnacco.



Salgono inoltre a tre gli studi di registrazione e produzione audiovisiva per la didattica innovativa e digitale: dopo i due già realizzati a Udine, una nuova struttura sarà attivata anche a Pordenone. È prevista anche una sperimentazione con traduzione simultanea e multilingue.

Montanari: “Comunità globale, entra nel tuo futuro”

Il rettore Angelo Montanari ha sottolineato il valore simbolico dell’apertura delle immatricolazioni nell’anno del 50esimo anniversario del terremoto.



“Aprire le immatricolazioni nell’anno del 50esimo del terremoto ha un significato particolare, perché è l’occasione per riflettere sulla nostra storia e guardare al futuro. Credo di poter affermare che abbiamo costruito un ateneo autorevole, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Chiediamo ai diplomati e alle diplomate, e alle loro famiglie, di darci fiducia e di iscriversi ai nostri corsi di laurea per dare sempre più forza all’Ateneo”, ha spiegato Montanari.



Il rettore ha poi presentato lo slogan scelto per la nuova campagna immatricolazioni: “Comunità globale. Entra nel tuo futuro”. “Comunità perché studenti e studentesse sono al centro della comunità accademica. Non ci interessa un aumento spesso illusorio del numero di immatricolati; ci interessa incrementare il numero di laureati. A tal fine, riteniamo essenziale accompagnare con grande attenzione studenti e studentesse in tutto il loro percorso accademico. Globale perché l’Ateneo partecipa attivamente a numerose reti nazionali ed internazionali di università e centri di ricerca. Entra nel tuo futuro perché studenti e studentesse sono protagonisti da subito della loro esperienza universitaria grazie ad una didattica fortemente esperienziale e a numerose iniziative nei campi della sostenibilità, dello sport, della pace, dell’imprenditorialità giovanile, delle soft skill e dell’intelligenza artificiale”, ha concluso.

Il 9 luglio orientamento e iscrizioni assistite

Giovedì 9 luglio, giorno di apertura delle immatricolazioni, l’Università di Udine organizzerà Uniud on board, un’iniziativa di orientamento aperta a tutti gli interessati.



A Udine l’appuntamento sarà dalle 16 a Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92. A Gorizia l’incontro si terrà dalle 9.30 nella sede di Santa Chiara, mentre a Pordenone l’evento inizierà alle 14 nel campus di via Prasecco.



L’iscrizione sarà completamente digitalizzata attraverso il sito dell’Ateneo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle date e alle modalità previste per i corsi a numero chiuso, sia a programmazione nazionale sia locale.

Occupazione sopra la media nazionale

Secondo l’ultimo Rapporto Almalaurea, la condizione occupazionale dei laureati dell’Università di Udine è superiore al dato generale fino all’8% rispetto alla media nazionale.



Un risultato collegato anche all’attività del Career center, che da circa dodici anni offre servizi per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro: visite aziendali, coaching individuale, Mercoledì del placement, Job breakfast, orientamento al lavoro e Career Portal per l’incontro tra domanda e offerta.

L’Ateneo nelle quattro città del Friuli Venezia Giulia

L’Università di Udine è presente, oltre che nel capoluogo friulano, anche a Pordenone, Gorizia e Gemona del Friuli. A Pordenone sono attivi sei corsi di studio, tra lauree triennali e magistrali. A Gemona si concentrano i percorsi legati alle Scienze motorie, mentre a Gorizia operano i corsi di Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.



Complessivamente l’Ateneo conta oltre 15.700 studenti, circa 1.500 iscritti a master, dottorati e scuole di specializzazione, 8 dipartimenti, circa 690 docenti e ricercatori, 17 dottorati di ricerca e 27 scuole di specializzazione.

OFFERTA DIDATTICA ANNO ACCADEMICO 2026-2027

DIPARTIMENTO DI MEDICINA (DMED)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Assistenza sanitaria (interateneo con Trieste) Trieste Programmato nazionale Ostetricia (interateneo con Trieste) Udine (anni alterni) Programmato nazionale Fisioterapia Udine Programmato nazionale Educazione professionale Udine Programmato nazionale Biotecnologie Udine Programmato locale Scienze motorie Gemona del Friuli Programmato locale Infermieristica Udine Programmato nazionale Infermieristica Pordenone Programmato nazionale Tecniche di laboratorio biomedico (interateneo con Trieste) Trieste (anni alterni) Programmato nazionale Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (interateneo con Trieste) Trieste (anni alterni) Programmato nazionale Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Sede Accesso Università convenzionate Medicina e chirurgia Udine Programmato nazionale Corsi di laurea magistrale Accesso Università convenzionate Scienze infermieristiche e ostetriche (interateneo con Trieste) Udine (anni alterni) Programmato nazionale Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Gemona del Friuli Programmato locale

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETÀ (DILL)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Lingue e letterature straniere Udine libero Mediazione culturale (percorso internazionale con doppio titolo) Udine Programmato locale Università Clermont-Auvergne di Clermont-Ferrand (Francia) Relazioni pubbliche Gorizia Programmato locale Scienze dell’educazione Udine Programmato locale Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Sede Accesso Università convenzionate Scienze della formazione primaria Udine Programmato nazionale Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Lingue e letterature europee ed extraeuropee (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università di Klagenfurt (Austria) Traduzione e mediazione culturale Udine libero Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni Gorizia libero

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI (DI4A)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Scienze agrarie Udine libero Viticoltura ed enologia (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Universidad nacional de Cuyo di Mendoza, (Argentina), Istituto Federal de Educaçao Ciencia e tecnologia do Rio Grande do Sul (Brasile), Hochschule Geisenheim University (Germania) Scienze e tecnologie alimentari Udine libero Scienze per l’ambiente e la natura Udine libero Allevamento e salute animale Udine libero Scienza e cultura del cibo Udine libero Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Scienze e tecnologie agrarie Udine libero Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (interateneo con Padova e Verona, il secondo anno può essere svolto a Padova e Verona) (secondo anno lingua inglese, internazionale con doppio titolo) Verona libero Hochschule Geisenheim University (Germania) Biotecnologie molecolari Udine libero Scienze e tecnologie alimentari (lingua inglese) Udine libero Food sciences for innovation and authenticity (lingua inglese interateneo con Bolzano e Parma) Bolzano Programmato locale Scienze e tecnologie sostenibili per l’ambiente Udine libero Tutela e benessere animale Udine libero Scienza ed economia del cibo Udine libero

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE (DIES)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Economia aziendale Udine Programmato locale Banca e finanza Pordenone Programmato locale Management & business analytics (lingua inglese) Udine Programmato locale Economia e commercio Udine Programmato locale Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Economia aziendale Udine libero Banca e finanza Pordenone libero International marketing, management and organization (lingua inglese, percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Carinthia University of Applied Sciences (Austria) Economics-Scienze economiche (lingua inglese) Udine libero

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DISG)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Diritto per le imprese e le istituzioni Udine libero Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Sede Accesso Università convenzionate Giurisprudenza Udine libero Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università di Klagenfurt (Austria) Cittadinanza, istituzioni e politiche europee (lingua inglese) Udine libero

DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (DPIA)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Ingegneria civile e ambientale Udine libero Ingegneria elettronica Udine libero Ingegneria gestionale Udine libero Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale Udine libero Ingegneria meccanica Udine libero Scienze dell’architettura Udine Programmato nazionale Tecniche dell’edilizia e del territorio (professionalizzante) Udine Programmato locale Ingegneria industriale per l’energia Pordenone libero Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Architettura Udine Programmato locale Ingegneria civile (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università di Windsor (Canada) Ingegneria elettronica (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università di Klagenfurt (Austria) Ingegneria gestionale (percorso internazionale con doppio titolo) (percorso Management engineering – lingua inglese) Udine libero Fh Joanneum – University of Applied Sciences (Austria), Università di Klagenfurt (Austria) Industrial engineering for sustainable manufacturing (lingua inglese, percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Kyoto Institute of Technology (Giappone) Ingegneria ambientale per la resilienza territoriale Udine libero





DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE (DIUM)

Corsi di laurea Sede Accesso Università convenzionate Beni culturali (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università Clermont-Auvergne di Clermont-Ferrand (Francia) Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo Udine libero Filosofia e trasformazione digitale Udine libero Lettere Udine libero Scienze e tecniche del turismo culturale Udine libero Corsi di laurea magistrale Sede Accesso Università convenzionate Italianistica (interateneo con Trieste) Udine libero Archeologia e culture dell’antichità (interateneo con Trieste) Udine libero Gestione del turismo culturale e degli eventi Udine libero Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media (percorso internazionale con doppio titolo) Udine libero Università di Lille (Francia) Filosofia (interateneo con Trieste, internazionale con doppio titolo) Trieste libero Università Otto-Friedrich di Bamberg (Germania) Storia dell’arte Udine libero Studi storici. Dall’antico al contemporaneo (interateneo con Trieste) Trieste libero Università di Rouen (Francia)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE (DMIF)