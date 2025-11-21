Un mazzo di fiori per Fernando Comuzzi: il ricordo degli ambulanti alla Fiera di Santa Caterina

Alla Fiera di Santa Caterina i colleghi hanno ricordato Fernando Comuzzi, storico ambulante scomparso ad agosto.

In occasione dell’avvio della Fiera di Santa Caterina, Confcommercio Fiva Udine ha voluto rendere omaggio al compianto collega ambulante Fernando Comuzzi, scomparso nell’agosto 2025. Nel luogo in cui per anni aveva montato il suo banco di articoli casalinghi, amici e colleghi hanno deposto un mazzo di fiori per ricordare simbolicamente la sua presenza, il suo lavoro e il contributo che ha dato al commercio ambulante della nostra provincia.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Alessandro Venanzi, il presidente Unci– Unione Cavalieri d’Italia – Carlo Del Vecchio Carlo, il presidente Fiva Confcommercio Cristian Zabeo, l’ex presidente Renato Marcigot e tanti amici del settore.



Marcigot ha ricordato come Fernando, fin dai suoi primi anni di attività, abbia contribuito con dedizione al rilancio dell’ambulantato a Udine e nel territorio provinciale. Il presidente Zabeo ha ricordato una tradizione preziosa del settore: “Ogni volta che un commerciante ambulante ci lascia, è consuetudine deporre un mazzo di fiori nel posto in cui ha lavorato, nei mercati o nelle fiere. È un gesto semplice ma carico di significato, che ci fa sentire ancora legati a chi non c’è più”.