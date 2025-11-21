È in arrivo il Black Friday dell’agricoltura: da Multiagri Cri sconti fino al 40%

Un’ insolita e originale proposta commerciale quella lanciata da Cristofer, giovane imprenditore e titolare della ditta Multiagri Cri, ubicata a Martignacco in via Cividina 190.



Parte infatti da oggi, venerdì 21 novembre, il Black Friday dell’agricoltura, che per ben due settimane, fino a venerdì 5 dicembre, vedrà proprio tutte le attrezzature agricole, comprese le macchine, i ricambi e diversi articoli esclusivi, scendere di prezzo da un minimo del 20% fino al 40%.



In loco anche il cliente più esigente potrà trovare una’ampia scelta di materiale agricolo, dai macchinari in uso comune, a quelli più ricercati, oltre al ritiro degli stessi usati. Multiagri Cri si distingue da sempre per la cura e la scelta delle attrezzature, prestando un occhio di riguardo anche al rapporto qualità – prezzo. Una proposta, quindi, decisamente fuori dall’ordinario quella di Cristofer, che spinge sull’acceleratore delle vendite formato “moderno” e che senza ombra di dubbio saprà cogliere dritto nel segno.