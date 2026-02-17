Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima: gli appuntamenti della chiesa udinese

Gli appuntamenti della chiesa udinese per la Quaresima.

Preghiera e digiuno, penitenza ed elemosina: mercoledì 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, per tutta la Chiesa inizia la Quaresima, tempo di conversione. Alle 19 in Cattedrale a Udine, l’arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lamba presiederà la Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri.



La valenza penitenziale di questo gesto introdurrà i fedeli ai 40 giorni di penitenza, digiuno, preghiera ed elemosina, prassi che favoriscono la conversione quaresimale in vista della grande solennità della Pasqua, gioia della Risurrezione.

Con l’Arcivescovo, Vespri quaresimali ogni domenica

Nelle cinque domeniche del tempo di Quaresima – dal 22 febbraio fino al 22 marzo, domenica precedente le Palme – mons. Riccardo Lamba presiederà i Secondi vespri in Cattedrale a Udine; nel corso delle celebrazioni – che inizieranno sempre alle 17 e sono aperte a tutti – l’Arcivescovo offrirà un ciclo di catechesi quaresimali. Domenica 15 marzo, in concomitanza del secondo appuntamento commemorativo del terremoto del 1976 (in programma ad Artegna alle 15.30), i Vespri saranno presieduti da un altro sacerdote.