Disservizi nel trasporto pubblico, domani in Commissione Bilancio l’audizione di Arriva Udine

Arriva Udine sarà ascoltata in Commissione Bilancio: il Comune chiede soluzioni concrete e tempi certi.

Nella giornata di domani la Commissione Bilancio del Comune di Udine ascolterà in audizione Arriva Udine, società che gestisce il trasporto pubblico locale sul territorio. L’incontro arriva a seguito dei recenti dati che evidenziano un livello di disservizi nel Comune e nella provincia di Udine superiore rispetto al resto della Regione.

“Garantire un trasporto pubblico locale efficiente è fondamentale per i cittadini e le cittadine della nostra città – dichiara il sindaco Alberto Felice De Toni –. Il TPL garantisce un servizio non solo a livello urbano per i 100mila abitanti della nostra città ma anche per chi si muove da e per Udine con il servizio extraurbano, servendo un territorio di quasi 500mila abitanti. Parliamo di un servizio essenziale, che incide sulla vita quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie e che rappresenta uno degli assi portanti di una politica seria di mobilità sostenibile. Dopo i dati emersi nelle ultime settimane, domani avremo modo di ascoltare direttamente l’azienda per comprendere le motivazioni delle criticità riscontrate e, soprattutto, per valutare nel dettaglio le proposte di soluzione che verranno presentate. I cittadini hanno diritto a risposte rapide e concrete”.

Il sindaco ricorda inoltre che la scorsa settimana era presente in Regione insieme all’assessora regionale Cristina Amirante e all’assessore comunale Ivano Marchiol, in un incontro con Arriva Udine nel quale ha espresso pieno sostegno al richiamo ufficiale avanzato dalla Regione nei confronti del gestore. “Il confronto istituzionale è già avviato – conclude il Sindaco –. Ora è il momento della responsabilità e delle azioni straordinarie di Arriva per superare rapidamente le difficoltà. Come amministrazione comunale continueremo a monitorare con attenzione la situazione, nell’interesse esclusivo della comunità udinese”.



● Disagi e corse saltate, Vidoni: “Chiesta un’audizione con i vertici di Arriva Udine”