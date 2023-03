Mondo del vino in lutto, morto l’enologo udinese Francesco Tiralongo

Morto l’enologo Francesco Tiralongo, era nato a Udine.

Il mondo friulano del vino piange la scomparsa di Francesco Tiralongo, enologo udinese morto all’età di 55 anni. Tiralongo era l’amministratore delegato dell’azienda siciliana Baglio di Pianetto, di proprietà della famiglia Marzotto, ma la sua brillante carriera lo aveva visto lavorare anche per altre prestigiose realtà come Heineken, Marchesi dè Frescobaldi, Mionetto, Donnafugata e Cantine Settesoli.

Tiralongo non ha mai rinunciato alle sue radici friulane, nonostante la sua attività lo portasse in giro per l’Italia. La cerimonia funebre si è tenuta all’interno delle cantine Florio di Marsala, alla presenza di familiari, parenti, amici e colleghi che hanno potuto dire addio all’enologo.

Il presidente di Baglio di Pianetto, Dominique Marzotto, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un amministratore dedicato e un amico leale, che ha contribuito in modo fondamentale al successo dell’azienda con la sua esperienza e il suo impegno. Francesco Tiralongo lascia la moglie, i figli, le sorelle e i genitori, tra cui la mamma che vive a Udine.