Tragedia a Spessa: scooter fuori controllo, perde la vita un uomo di Premariacco

Incidente mortale nella serata di ieri, sabato 18 aprile, lungo la viabilità che introduce all’abitato di Spessa. A perdere la vita è stato Cristian Chiappo, nato nel 1977 e residente a Premariacco, coinvolto in uno schianto avvenuto attorno alle 21 all’incrocio tra via Cormons e la strada provinciale 48.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’uomo stava percorrendo la provinciale a bordo di uno scooter quando, per cause non chiarite, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito contro un cartello stradale collocato su un’isola spartitraffico. L’impatto si è rivelato fatale. All’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, per il conducente non c’era più nulla da fare.

La vittima era conosciuta nel territorio per la sua attività nel settore del movimento terra, svolta inizialmente nell’ambito familiare e successivamente in proprio. La notizia della morte ha rapidamente raggiunto la comunità locale, suscitando cordoglio tra conoscenti e residenti dell’area del cividalese.