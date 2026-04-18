Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 19 aprile

Il meteo in Friuli

Domenica 19 aprile si preannuncia all’insegna della variabilità in tutto il Friuli Venezia Giulia, con un progressivo aumento della nuvolosità e condizioni in peggioramento soprattutto nella seconda parte della giornata.

La giornata inizierà con un cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Nelle prime ore, tuttavia, le condizioni resteranno generalmente stabili, senza fenomeni significativi. Le temperature minime saranno comprese tra i 10 e i 13 gradi in pianura e tra i 13 e i 15 gradi sulla costa.

A partire dalla tarda mattinata sono attesi i primi rovesci sulle zone montane, in successiva estensione nel corso del pomeriggio anche alla pianura. Non si escludono temporali, localmente anche di una certa intensità, mentre sulla costa i fenomeni saranno meno probabili ma comunque possibili.