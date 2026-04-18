Oltre 250 studenti a GO4Safety FVG: una giornata dedicata alla sicurezza stradale

Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la prima giornata di GO4Safety FVG, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale che si è svolta venerdì 17 aprile al parcheggio coperto di via Boccaccio. L’evento ha visto la presenza di oltre 250 studenti provenienti da sei scuole secondarie del territorio: Galilei-Cossar, Cankar, Dante Alighieri, Buonarroti, D’Annunzio e BEM.

Un appuntamento educativo che ha saputo unire teoria e pratica, grazie a un ricco programma di attività pensate per sensibilizzare i più giovani sui rischi della strada e sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

Esperienze pratiche e simulazioni

Sono state ben undici le attività proposte durante la giornata, realizzate con il contributo di numerosi enti e realtà operative: Polizia Stradale, Scuderia Gorizia Corse, Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, ARCS, Braidotti Moto, Ready2GO e Indiveri.

Gli studenti hanno potuto mettersi alla prova attraverso esperienze dirette e altamente formative: dai simulatori di guida ai crash test experience, passando per l’utilizzo dell’etilometro e le dimostrazioni pratiche sull’impiego del defibrillatore. Particolarmente coinvolgenti anche gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, il simulatore Ready2GO in realtà aumentata e la visione di filmati dedicati al mondo delle competizioni automobilistiche.

Educazione e prevenzione al centro

Nel corso della giornata è stato dato ampio spazio anche alla formazione sulle regole da rispettare in strada e in pista, oltre all’importanza dell’abbigliamento tecnico adeguato per garantire la sicurezza durante la guida.

L’iniziativa, organizzata dall’Automobile Club Gorizia e dalla Prefettura di Gorizia, si è svolta con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gorizia, e con il supporto degli Alpini. Un lavoro di squadra che ha permesso di offrire ai ragazzi un’esperienza concreta e coinvolgente, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza.