Porpetto, cade dal camion e il tosaerba gli finisce addosso: ferito un operaio

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di sabato 18 aprile in via Diaz, in località Castello di Porpetto, nel territorio udinese. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando la Centrale operativa Sores ha ricevuto una richiesta di intervento per un uomo rimasto ferito durante operazioni di scarico.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 30 anni stava scaricando un trattore tosaerba da un camion quando ha perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa due metri. Nella caduta, il trattore si è ribaltato finendogli addosso e provocandone lo schiacciamento parziale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la vita.