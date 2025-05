Al Castello di Udine si incontrano fotografia e gusto: visite guidate con degustazioni

Al Castello di Udine, visite guidate alla mostra di Mimmo Jodice accompagnate da degustazioni.

Un’occasione per scoprire la fotografia di Mimmo Jodice, maestro indiscusso della fotografia contemporanea, unita ai sapori più autentici del territorio friulano: i Civici Musei di Udine, in collaborazione con la Casa della Contadinanza e il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, propongono un ciclo di visite guidate alla mostra “Mimmo Jodice. L’enigma della luce”, allestita al Castello di Udine, con uno speciale calendario di appuntamenti che uniranno la cultura al gusto.

Il primo incontro è in programma per giovedì 8 maggio alle ore 18. A condurre i visitatori attraverso gli scatti di Jodice nell’inedito allestimento in Salone del Parlamento sarà Silvia Bianco, curatrice dell’esposizione. Il percorso porterà il pubblico in un viaggio nella produzione dell’artista partenopeo, con 140 fotografie realizzate tra il 1964 e il 2015: scatti che testimoniano la produzione artistica dell’intera carriera di Jodice, riuniti per la prima volta nell’allestimento udinese, e suddivisi in sezioni tematiche che attraversano il sociale, l’architettura, la natura, il sogno e la verità più cruda.

Al termine delle visite, la Casa della Contadinanza accoglierà i partecipanti con una degustazione guidata di due vini d’eccellenza dei Colli Orientali del Friuli, proposta dai tecnici del Consorzio. Un’esperienza multisensoriale che intreccia arte e territorio.

Gli appuntamenti si terranno tutti di giovedì, sempre alle ore 18, nelle seguenti date: 8 e 29 maggio, 12 giugno, 3 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 9 e 23 ottobre. La partecipazione ha un costo di 6 euro, cui va aggiunto il biglietto d’ingresso ai Musei del Castello. Il ritrovo è previsto nell’atrio del Castello di Udine. Per ogni visita guidata, i posti sono limitati a 25 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i Civici Musei al numero 0432 1272591, o tramite l’indirizzo mail biglietterie.civicimusei@comune.udine.it.