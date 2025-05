Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 6 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia la giornata di martedì 6 maggio sarà caratterizzata da un meteo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti che potranno essere accompagnate da rovesci e, localmente, anche da temporali. Le precipitazioni potranno risultare nel complesso abbondanti su buona parte del territorio.

La neve cadrà solo alle quote più alte, oltre i 2000 metri. Sulla costa è previsto vento moderato proveniente da est, che contribuirà a mantenere un clima umido e piuttosto fresco. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi di minima e i 20-22 gradi di massima in pianura. Sulla costa le minime saranno leggermente più alte, tra i 13 e i 16 gradi, con massime che non supereranno i 20 gradi. In montagna si registreranno circa 10 gradi a 1000 metri e appena 3 gradi intorno ai 2000 metri.