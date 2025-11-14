A Udine nasce il Crid: uno spazio che guida e sostiene le persone con disabilità

Nuovo centro informativo sulla disabilità a Udine.

A Udine nasce il CRID – Centro di Riferimento Informativo sulla Disabilità, un nuovo servizio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e all’orientamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il centro vuole offrire supporto concreto nella costruzione di percorsi personalizzati, aiutando chi si trova a dover affrontare la complessità dei servizi territoriali.

“Il CRID è uno spazio di ascolto dove cittadini e famiglie trovano chi sappia guidarli e accompagnarli nel percorso possibile”, spiega Aldo Galante, presidente del Comitato provinciale di coordinamento delle Associazioni di famiglie con disabilità della Provincia di Udine.

Sostegno regionale e rete territoriale

Il nuovo centro nasce grazie al supporto della Consulta Regionale Associazioni Persone Disabili e Famiglie e al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Si inserisce in una rete regionale con centri già attivi a Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Latisana, garantendo supporto omogeneo sul territorio.

Dalle informazioni sui servizi sociosanitari, educativi e assistenziali alle consulenze in materia di normativa e diritti delle persone con disabilità, il CRID intende dunque offrire risposte personalizzate, concrete e orientate all’autonomia, in linea con le necessità della persona.

Formazione e riforma nazionale

Accanto all’apertura del centro, è previsto il workshop “Progetto di Vita – D.Lgs. 62/2024”, dedicato alla riforma nazionale sulla disabilità. L’incontro coinvolgerà associazioni, famiglie e operatori del territorio, illustrando strumenti pratici per l’attuazione di percorsi di vita individuali e personalizzati, promuovendo il coordinamento tra livelli istituzionali.

Interverranno: Stefano Baldini (Idea Onlus FVG), Sara Covallero (Consulta Territoriale Pordenone), Roberta Zona (Consulta Territoriale Gorizia), Elena Bulfone (Fondazione ProgettoAutismo FVG) e Sergio Boscarol (Regione FVG).

Inaugurazione del CRID

Il nuovo centro per la disabilità a Udine sarà inaugurato giovedì 20 novembre alle ore 15 presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine, alla presenza dell’assessore regionale Riccardo Riccardi. Con la sua apertura, il CRID diventa un punto di riferimento concreto per chi vive la disabilità e per le famiglie che cercano orientamento, ascolto e sostegno sul territorio.