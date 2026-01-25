Udine fa squadra: nasce la Rete dello sport con oltre 50 associazioni

Nasce la rete delle associazioni sportive di Udine.

Prende ufficialmente il via la Rete delle Associazioni Sportive del Comune di Udine, un progetto promosso dall’amministrazione comunale per rafforzare il tessuto sportivo cittadino attraverso cooperazione, strumenti condivisi e innovazione digitale. Alla prima presentazione, nel Bocciodromo comunale di Cussignacco, hanno partecipato oltre 50 associazioni sportive del territorio.

La visione dell’Amministrazione

A illustrare l’iniziativa è stata l’assessora allo Sport Chiara Dazzan, ideatrice del progetto. “Non si tratta di una struttura rigida o di un pacchetto preconfezionato – ha spiegato – ma di un punto di partenza, un percorso da costruire insieme alle associazioni, ascoltando bisogni, idee ed esperienze”. L’ampia partecipazione alla serata, ha aggiunto, dimostra “la forte volontà di fare rete e di lavorare fianco a fianco con l’amministrazione per far crescere lo sport cittadino”.

Un percorso condiviso

L’incontro ha segnato l’avvio concreto di un percorso fortemente voluto dal Comune di Udine, che negli ultimi mesi ha lavorato per creare uno spazio stabile di dialogo, collaborazione e partecipazione tra le realtà sportive locali. L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare il sistema sportivo, dall’altro semplificare le complessità gestionali che spesso gravano sulle associazioni, valorizzando al tempo stesso competenze ed energie del territorio.

Una rete aperta e inclusiva

La Rete nasce come strumento aperto e inclusivo, destinato a evolversi nel tempo grazie al contributo diretto delle società sportive. In questa fase sperimentale non sono previsti nuovi vincoli regolamentari: il modello si basa su un approccio di “soft law”, che favorisce l’adesione volontaria, la partecipazione attiva e la condivisione delle buone pratiche. L’adesione sarà gratuita e aperta ad ASD, SSD e APS con finalità sportive attive sul territorio comunale.

I tre ambiti di intervento

Il cuore operativo della Rete si svilupperà lungo tre ambiti principali. Il primo riguarda la creazione di strumenti digitali condivisi, a partire da una piattaforma con l’anagrafe aggiornata delle associazioni e un Registro delle Buone Pratiche. Il secondo ambito è dedicato alla condivisione delle competenze, con spazi di confronto su gestione amministrativa, accesso ai finanziamenti, inclusività e sostenibilità ambientale. Il terzo ambito punta alla collaborazione concreta tra le associazioni, per creare economie di scala, ridurre i costi e ampliare l’offerta sportiva cittadina attraverso eventi e iniziative comuni.

I prossimi passi

“Il riscontro positivo di questa prima riunione – ha concluso l’assessora Dazzan – conferma quanto già emerso con l’esperienza del Villaggio dello Sport: a Udine le associazioni hanno voglia di fare squadra”. Nei prossimi mesi il Comune predisporrà un modulo online per consentire alle realtà interessate di aderire ufficialmente alla Rete e contribuire attivamente al suo sviluppo.