Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 27 aprile

Il meteo in Friuli.

Lunedì 27 aprile si apre nel segno della stabilità in Friuli Venezia Giulia, con una mattinata prevalentemente soleggiata su pianura e costa. Condizioni più variabili interesseranno invece la zona montana, dove la nuvolosità sarà presente già dalle prime ore.



Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo sereno su gran parte del territorio regionale, in particolare su pianura e fascia costiera, mentre sulle aree montane si alterneranno schiarite e annuvolamenti. A farsi sentire sarà la Bora moderata, soprattutto sulla fascia orientale e lungo la costa, con raffiche in grado di rendere l’aria più fresca e asciutta.

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà nel complesso stabile su pianura e costa, dove il cielo si manterrà poco nuvoloso. Sulle aree montane, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare e non si escludono rovesci sparsi, più probabili tra le Alpi e le Prealpi Carniche, in particolare nelle zone al confine con il Veneto.

Le temperature si manterranno su valori miti e tipicamente primaverili. In pianura le minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 23-26 gradi. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 13 e 16 gradi, con massime tra 21 e 23 gradi.