Verso Lazio-Udinese, Runjaic: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico dell’Udinese Calcio Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa tracciando la rotta per il finale di stagione. Tra ambizioni, assenze e analisi dell’avversario, il mister bianconero ha ribadito con decisione gli obiettivi della squadra.

Una sfida impegnativa all’Olimpico

Runjaic si aspetta una gara complessa contro una Lazio in grande forma, reduce da un periodo positivo e protagonista anche in Coppa Italia. “Affrontiamo una squadra ben organizzata, con qualità individuali importanti e un allenatore preparato. Sono pericolosi soprattutto nelle ripartenze e sanno mettere in difficoltà anche le big”, ha spiegato.

Il tecnico ha sottolineato la necessità di una prestazione attenta: l’Udinese dovrà evitare errori e mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva. “Dovremo dare tutto e fare la nostra partita. Non andremo a Roma da turisti: abbiamo degli obiettivi e vogliamo chiudere bene la stagione”.

Attenzione alle ripartenze e agli esterni

Nel dettaglio tattico, Runjaic ha evidenziato i punti di forza dei biancocelesti: velocità sugli esterni, capacità nell’uno contro uno e rapidità nella transizione offensiva. Una partita che, per certi aspetti, ricorderà quella contro il Parma.

“Difendono compatti e non è facile trovare spazi. Servirà grande attenzione per non concedere ripartenze”, ha aggiunto, definendo la sfida “una grande prova” contro una delle squadre più in forma del campionato.

Le assenze e le soluzioni offensive

Non mancano però le difficoltà per i friulani. L’Udinese dovrà fare a meno di giocatori importanti come Karlstrom e Davis, oltre agli indisponibili Zanoli, Zemura e Bertola.

“Non esiste una copia di Karlstrom nella nostra rosa, è un leader e dà stabilità, ma abbiamo alternative valide”, ha spiegato Runjaic, sottolineando come l’assenza di Davis non debba diventare un alibi.

In avanti, le opzioni non mancano: Buksa è in crescita dopo una settimana di allenamenti in più, mentre Bayo, Gueye e Zaniolo rappresentano alternative per rendere pericoloso l’attacco bianconero.

Il talento di Miller

Spazio anche ai singoli, con parole di apprezzamento per il giovane Miller: “È un grande talento, con mentalità e carattere. Il futuro è suo, deve continuare a lavorare”. Il tecnico lo vede come un centrocampista dinamico, più adatto a un ruolo di mezzala o in un centrocampo a due, piuttosto che come sostituto diretto di Karlstrom.

Obiettivo 50 punti

Guardando alla classifica, Runjaic ha mantenuto un approccio realistico ma ambizioso. “Non ho rimpianti per questa stagione. Siamo dove meritiamo di essere, anche se avremmo potuto avere qualche punto in più”.

L’obiettivo è raggiungere quota 50 punti: serviranno almeno due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate. “Non possiamo permetterci passi falsi come quello contro il Parma. Dobbiamo dimostrare di aver imparato”.

Sul tema Europa, il tecnico è stato chiaro: “Per una squadra del nostro valore è difficile arrivare tra le prime posizioni, ma le sorprese nel calcio esistono. Molto dipende dalla programmazione e dal valore della rosa”.

Infine, uno sguardo al proprio futuro: Runjaic: “Ho ancora un anno di contratto e sto bene qui. A fine stagione ci confronteremo come è normale che sia”.