Ex Battirame, assegnato al Canoa Club Naonis: sarà un centro sportivo per tutta la comunità

L’ex Battirame affidato al Canoa Club Naonis: nascerà un centro sportivo multidisciplinare aperto a tutti

Si è conclusa la procedura di gara per l’assegnazione dell’ex Battirame di Pordenone, l’immobile adiacente al Lago San Carlo ristrutturato con fondi PNRR.



Il bando è stato vinto dal Canoa Club Naonis ASD, presieduto dal campione olimpico pordenonese Daniele Molmenti — oro a Londra 2012 nel K1 slalom, due volte campione del mondo e cinque volte campione europeo — che ha presentato il Progetto Battirame : un’idea ambiziosa e inclusiva per trasformare lo spazio in un centro sportivo multidisciplinare di eccellenza, radicato nel tessuto sociale e ambientale dei parchi urbani pordenonesi.



Molmenti, nato a Pordenone il 1° agosto 1984, è una delle figure sportive più rappresentative del territorio friulano: dopo aver conquistato la medaglia d’oro olimpica a Londra nel giorno del suo 28° compleanno, ha dedicato anni alla crescita del movimento italiano di canoa e kayak come Direttore Tecnico della Nazionale. Oggi, con la presidenza del Canoa Club Naonis, porta la sua esperienza e la sua visione sportiva a servizio della comunità che lo ha visto crescere.

Il Progetto Battirame.

Il progetto si sviluppa attorno ai quattro elementi naturali — Acqua, Aria, Terra e Fuoco — ciascuno associato a una specifica area di attività sportiva e di benessere. L’elemento Acqua valorizza la prossimità al Lago San Carlo con attività a pagaia (canoa, kayak, SUP) e un pontile attrezzato dedicato; l’elemento Aria anima la terrazza a cielo aperto e la sala con vetrata sul parco, destinata a yoga, meditazione e discipline olistiche; l’elemento Terra integra i percorsi verdi del parco con programmi di podismo, trekking, nordic walking, ciclismo e running guidato; l’elemento Fuoco caratterizza la palestra funzionale interna per fitness, pilates e ginnastica dolce.

Il centro sarà aperto a tutte le fasce d’età — da bambini e ragazzi (6–17 anni) ad anziani (65+), persone con disabilità e soggetti segnalati dai servizi sociali, con percorsi dedicati gratuiti o fortemente agevolati. È previsto inoltre un servizio gratuito di docce e spogliatoi per runner e ciclisti del Parco San Carlo, gestibile tramite una app dedicata disponibile su iOS e Android. Il calendario di apertura prevede corsi e abbonamenti da settembre a giugno (lunedì–venerdì 08:00–22:00; sabato e domenica dedicati ad eventi) e centri estivi da giugno a settembre (lunedì–venerdì 07:45–17:00).

Gli spazi del centro potranno inoltre essere messi a disposizione di altre associazioni ed enti del territorio per attività compatibili con la mission del centro, rafforzando il ruolo dell’ex Battirame come polo di aggregazione per l’intera comunità pordenonese.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale.

“L’assegnazione dell’ex Battirame al Canoa Club Naonis è una notizia che riempie di orgoglio tutta la città – ha commentato il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso – . Abbiamo investito risorse importanti, a partire dai fondi PNRR, per restituire alla comunità uno spazio rigenerato e pieno di vita. Avere un campione olimpico come Daniele Molmenti alla guida di questo progetto è una garanzia in più: chi ha vinto un oro olimpico sa cosa significa impegno, disciplina e visione. Il Progetto Battirame incarna esattamente ciò che vogliamo per i nostri parchi urbani: luoghi di aggregazione, di sport, di inclusione sociale. Un punto di riferimento stabile per i pordenonesi di ogni età”.



“Sport e benessere non devono essere un privilegio per pochi, ma un diritto accessibile a tutti – aggiunge l’assessore allo Sport Elena Ceolin. Il Progetto Battirame ha convinto proprio perché risponde a questa visione: offre opportunità concrete a bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e sportivi agonisti, tutto in un unico centro immerso nel verde. E chi meglio di Daniele Molmenti, un campione olimpico cresciuto in questa città, può incarnare i valori dello sport come strumento di crescita personale e collettiva? Sono certa che la sua presenza darà ispirazione a tanti giovani pordenonesi. Sono inoltre particolarmente soddisfatta della proposta di attività adattate e dei percorsi dedicati a chi viene segnalato dai servizi sociali: questo è lo sport che costruisce comunità”.



“L’assegnazione dell’ex Battirame consentirà al recupero che abbiamo effettuato di arrivare a compimento restituendo questo luogo alla cittadinanza che potrà finalmente goderne – spiega l’assessore con deleghe a PNRR e Patrimonio Lidia Diomede – . Il progetto che si è aggiudicato il bando prevede attività diversificate e per tutte le età, compresa la fruizione delle docce e spogliatoi pensati per chi vuole approfittare della palestra a cielo aperto che i nostri parchi tra loro collegati offrono. Un augurio di buon lavoro a Daniele e a tutto lo staff del Canoa”.