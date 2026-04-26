Meeting Todaro, i risultati e i protagonisti della seconda giornata

Una seconda giornata interamente dedicata ai lanci regala spettacolo e risultati di alto livello al Meeting nazionale Todaro, organizzato dall’Atletica Malignani Libertas Udine e andato in scena oggi al campo sportivo Dal Dan. Martello, peso e disco hanno allestito il programma, confermando la qualità tecnica della manifestazione e mettendo in evidenza giovani talenti e atleti affermati.

I protagonisti.

Il risultato copertina arriva dal martello allieve, dove Marta Corazza (Atletica Malignani Libertas Udine) centra uno splendido 58,14 metri, superando la soglia richiesta per la partecipazione ai Campionati Europei Under 18 in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio. Una misura di grande valore che proietta l’atleta friulana tra le protagoniste a livello continentale. Nella stessa specialità, buoni riscontri anche nel settore assoluto con Lazzarato, a conferma della profondità del gruppo udinese.

Sempre nel martello, tra gli allievi, si distingue Luca Di Bartolomei (Atletica Malignani Libertas Udine), vincitore con un solido 61,30 metri, mentre tra gli over si impone Michele Ongarato (Athletic Club 96 Alperia) con 60,25. Nella categoria juniores, successo per Mattia Polles (Team Treviso) con 54,79.

Nel peso femminile, sfida di alto livello tra le due delle migliori interpreti giovanili italiane: Anita Nalesso (Trevisatletica) si impone con 14,78 metri, superando di misura Elettra Bernardis (14.74) al termine di una gara combattuta e tecnicamente valida. Tra le allieve, vittoria per Chiara Sora (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 13,22.

Nel peso maschile allievi, eccellente prova di Giuliano Pagot (Libertas Friul Palmanova), vice campione italiano indoor che si aggiudica la gara con 17,99 metri. Tra gli juniores, primo posto per Gabriele De Benedetti (Atletica Malignani Libertas Udine) con 14,03.

Nel disco, ancora protagonista Giuliano Pagot tra gli allievi con 47,53 metri, mentre tra gli juniores si impone Antonio Maria Fortuna (Atl. Vicentina) con 48,89. Nel settore femminile assoluto, vittoria di prestigio per Emily Conte (Fiamme Oro Padova), che lancia a 55,52 metri.

Le dichiarazioni.

A commentare l’andamento della manifestazione è il direttore tecnico dell’Atletica Malignani Libertas Udine, Andrea Alterio: “Questi risultati confermano la bontà del lavoro che stiamo portando avanti. Il minimo centrato da Marta Corazza è un traguardo importante, che premia impegno e programmazione e ci dà grande fiducia in vista degli Europei di Rieti. Siamo molto soddisfatti anche per quanto visto complessivamente nel settore lanci. Inoltre, non posso non sottolineare quanto fatto ieri da Francesco Pernici nel secondo Trofeo Benedetti: é stato piacere vederlo correre a Udine, nobilitando la sua presenza con un 1’46”7 che al debutto stagionale è un segnale davvero significativo”