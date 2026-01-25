Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 26 gennaio

Il meteo in Friuli.

Correnti più secche e stabili porteranno un miglioramento nel meteo del Friuli Venezia Giulia: durante la notte sono attese precipitazioni deboli sulla fascia orientale della regione, con quota neve compresa tra i 700 e i 900 metri. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare progressivamente: al mattino permarrà un po’ di nuvolosità residua, soprattutto sui settori orientali, mentre dal pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno comprese tra 2 e 5 gradi in pianura, con massime tra 10 e 12 gradi; sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 5 e 7 gradi, con massime fino a 10-12 gradi. In quota si registreranno circa 3 gradi a 1000 metri e -3 gradi a 2000 metri.