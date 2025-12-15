Il Natale si avvicina: gli eventi della settimana a Udine

Gli eventi di Natale a Udine.

Nella settimana che conduce all’ultimo weekend prima del Natale, Udine si prepara a una festa collettiva con un calendario di iniziative diffuse che accompagneranno la città nel classico clima di attesa tra luci, ghirlande, bevande calde e canti della tradizione. Il programma del Natale in città offrirà infatti attività per famiglie, animazione diffusa, laboratori creativi e appuntamenti culturali per tutte le età.

Gli eventi della settimana

Nel corso della settimana che precede il Natale, da martedì 16 a venerdì 19 dicembre, la città di Udine sarà attraversata da una fitta serie di appuntamenti tra centro storico, quartieri, biblioteche e spazi culturali. Martedì 16 dicembre il programma si apre con concerti e canti natalizi a cura delle scuole in via Lionello e sotto la Loggia di San Giovanni, con il laboratorio di piccolo circo all’ex Chiesa di San Francesco e con attività creative, letture animate e laboratori inclusivi nelle biblioteche civiche e alla Ludoteca comunale; in serata, al Teatro San Giorgio, va in scena lo spettacolo “Io sono moltitudine”. Mercoledì 17 dicembre propone, tra gli altri appuntamenti, l’ “Ora delle storie” nelle biblioteche di quartiere, oltre alla presentazione del libro “L’invenzione del dottor Miller” alla Biblioteca Joppi. Giovedì 18 dicembre è dedicato in particolare alle attività ludiche e teatrali, con laboratori per bambini e giochi da tavolo nelle biblioteche. Venerdì 19 dicembre in centro storico si esibirà il Copernicoro in Piazzetta Lionello.

Il fine settimana prima di Natale

Il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 dicembre concentrerà numerosi appuntamenti tra animazione, spettacoli e proposte per famiglie. Sabato 20 dicembre ospiterà il presepe vivente Natività a Udine, mentre il centro storico sarà animato dalla pattinata dei Babbi Natale, dai cori, dall’uscita dei Krampus e da iniziative itineranti.



Domenica 21 dicembre la città propone una programmazione diffusa che accompagna la giornata, già dalla mattinata, con concerti e letture con musica dal vivo. Nel corso della giornata attività per famiglie nei musei, aperture straordinarie della Ludoteca comunale, la slitta itinerante nel centro storico, concerti corali in Duomo e nelle frazioni, e nel pomeriggio i laboratori artistici alla Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti, che prosegue le sue attività anche nei giorni successivi fino alla vigilia con ulteriori proposte creative e l’arrivo di Babbo Natale.

La casetta di Babbo Natale

In Piazza Matteotti, la Casetta di Babbo Natale prosegue le sue aperture anche negli ultimi giorni prima delle feste, confermandosi uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli. Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre è in programma il Quiz di Natale, un’occasione ludica per scoprire curiosità e tradizioni legate alle festività, mentre domenica 21 dicembre la Casetta ospiterà laboratori artistici dedicati alla tombola natalizia e alle “magie da filo”, con attività manuali pensate per stimolare la creatività.



Le proposte laboratoriali proseguiranno poi anche negli ultimissimi giorni precedenti al 25: lunedì 22 dicembre con il laboratorio creativo natalizio “in ogni pagine” che permetterà a bambine e bambini di creare il proprio segnalibro personalizzato, martedì 23 dicembre con la realizzazione di una ghirlanda decorata. La Vigilia, invece, sarà la giornata dell’arrivo in Piazza Matteotti di Babbo Natale, che incontrerà grandi e piccoli distribuendo caramelle.

“Doni di luce” ai civici musei

Sabato 20 dicembre, la programmazione cittadina si arricchirà infine anche di un appuntamento serale al Museo Etnografico del Friuli. Alle ore 20 è in programma “La notte dell’attesa. Il viandante e la luce che mancava”, una visita guidata teatralizzata della durata di due ore, a cura del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine in collaborazione con il Teatro della Sete.



L’iniziativa proporrà un percorso narrativo e sonoro negli spazi del museo di via Grazzano, guidato da mediatrici e dalla figura di un viandante, pensato per coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza unica di scoperta, in cui il racconto diventa strumento per attraversare il tema dell’attesa. La partecipazione è gratuita con l’acquisto del biglietto per i musei, ma la prenotazione obbligatoria o via telefono al 345 2681647 o tramite e-mail all’indirizzo didatticamusei@comune.udine.it