I “custodi dei boschi” d’Europa in gara per il titolo: in Carnia debutta il biathlon silenzioso

Al Carnia Arena di Forni Avoltri, i Campionati europei forestali di sci nordico.

I “custodi dei boschi” d’Europa si sfidano sulle nevi della Carnia: è entrata nel vivo la 56ª edizione dei Campionati europei forestali di sci nordico (EFNS 2026), in corso fino al 24 gennaio al Carnia Arena International Biathlon Centre di Piani di Luzza, a Forni Avoltri. Per la prima volta la manifestazione approda in Friuli Venezia Giulia, portando in regione quasi 900 persone tra atleti, tecnici e staff provenienti da una ventina di Paesi europei.

Un evento sportivo unico nel suo genere, che unisce competizione agonistica e identità professionale. I partecipanti, infatti, non sono soltanto atleti, ma anche operatori e membri dei corpi forestali europei: professionisti impegnati ogni giorno nella gestione, tutela e manutenzione dei boschi, che in questa occasione si confrontano nelle gare di sci di fondo e biathlon, individuali e a squadre, in tecnica libera e classica.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier: “Siamo molto orgogliosi di ospitare per la prima volta in Friuli Venezia Giulia i Campionati europei forestali di sci nordico – ha dichiarato –. È una manifestazione atipica, perché mette insieme professionalità forestali e sport ad alto livello, praticato con serietà e nel pieno rispetto dei regolamenti internazionali”.

Accanto alle competizioni, l’EFNS è anche un momento di confronto tra operatori provenienti da realtà territoriali diverse ma accomunate da un patrimonio forestale condiviso. “Questi giorni – ha aggiunto Zannier – offrono occasioni di dialogo su temi centrali come l’utilizzo del legno, la biodiversità, le competenze e la formazione, elementi fondamentali per il futuro delle aree montane”.

Tra le novità più attese dell’edizione 2026 c’è il biathlon silenzioso: per la prima volta, vengono utilizzate armi a puntamento elettronico, che non producono alcun rumore, un’innovazione tecnologica che coniuga sicurezza, sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia e dall’Associazione nazionale forestali, insieme a PromoTurismoFVG, con la collaborazione del Comune di Forni Avoltri, dell’associazione Monte Coglians e dello Sci CAI Trieste. Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore Zannier ha ribadito l’importanza strategica del Carnia Arena International Biathlon Centre, “uno degli impianti di biathlon più importanti d’Italia, attualmente oggetto di ammodernamento e destinato a ospitare in futuro competizioni di livello assoluto in ogni stagione”.

Il comandante del Corpo forestale regionale Andrea Giorgiutti ha richiamato i valori comuni tra sport e professione forestale. “Lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra – ha affermato – sono elementi irrinunciabili sia nell’attività quotidiana del personale forestale sia nello sport. Il successo si costruisce solo attraverso la condivisione degli obiettivi”.

Il Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia è impegnato anche sul piano operativo: circa 50 forestali, provenienti da tutto il territorio regionale, stanno supportando concretamente la manifestazione, dall’allestimento dello stadio all’assistenza sui campi di gara, fino alla presenza durante le cerimonie ufficiali.