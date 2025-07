La Notte Bianca a Udine.

Udine si prepara a vivere un weekend di grande festa con l’edizione 2025 della Notte Bianca, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio. L’evento trasformerà il centro storico in un palcoscenico aperto alla musica, danza, cultura e divertimento, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza di grande partecipazione e condivisione.

Primo appuntamento venerdì 4 luglio con il ritorno di “Di Punto in Bianco a Udine”, l’elegante flash mob che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà a tingere di bianco una location segreta del centro cittadino. Partecipanti vestiti rigorosamente in bianco, tavole apparecchiate con cura, atmosfera da sogno e il piacere di condividere una cena all’aperto in un’atmosfera assolutamente unica: questa la formula vincente di un evento gratuito, aperto a tutti tramite accredito, che coniuga estetica e socialità in una suggestiva esperienza di pic-nic urbano.

Sabato 5 luglio, la giornata comincerà prestissimo con il tradizionale “Concerto del risveglio” sul palco del Castello, protagonista il pianista Remo Anzovino. Seguiranno numerose attività tra cui laboratori di espressione corporea in Piazza XX Settembre, performance artistiche itineranti nelle vie del centro, laboratori di scienza a cura dell’Associazione Kaleidoscienza in Corte Morpurgo e spettacoli di danza sotto la Loggia del Lionello. Gran finale sul piazzale del Castello con l’evento Millennium ’90-’00, animato dai più amati dj locali.

A completare il ricco programma, Piazza Duomo ospiterà sabato e domenica il Ghana Festival Udine, un’occasione per conoscere e celebrare la cultura ghanese attraverso tradizioni, musica e moda.

Deroga al rumore per la serata di sabato

La Giunta Comunale, inoltre, ha approvato una speciale deroga ai limiti acustici per la serata di sabato 5 luglio, consentendo così ai locali pubblici di unirsi attivamente all’atmosfera della Notte Bianca. I pubblici esercizi già dotati di aree esterne sul suolo pubblico potranno inoltre distribuire birra alla spina anche negli spazi esterni, utilizzando esclusivamente bicchieri in plastica, garantendo così sicurezza e rispetto dell’ambiente urbano.

“Eventi come la Notte Bianca – sottolinea il Vicesindaco Alessandro Venanzi – rappresentano una preziosa occasione per animare la città, creando occasioni di condivisione e socialità e valorizzando il tessuto economico e sociale di Udine. Ci auspichiamo che il centro storico diventi ancora una volta la location perfetta perché tutti possano vivere due giornate in allegria, con proposte per ogni età e gusto”.