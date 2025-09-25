Nuovo ristorante in città: un angolo d’Oriente da scoprire in via Poscolle

Apre un nuovo ristorante cinese a Udine, il Meet Garden.

Se volete assaggiare la cucina cinese, quella vera, a Udine, in vis Poscolle 55, ha appena aperto Meet Garden. Il ristorante é un punto d’incontro tra tradizione e modernità e offre un’esperienza gastronomica asiatica autentica.

Il nome Meet Garden richiama l’idea d’incontro: uno spazio conviviale, pensato per accogliere chi desidera scoprire i sapori della cucina cinese. Ma anche sentirsi a casa. Perché l’idea di Meet Garden è che chiunque – dal cliente che vuole una cena rilassante al gruppo di amici in cerca di una serata diversa – possa sentirsi a suo agio.

Il menù unisce i piatti classici della tradizione asiatica a piatti vegetariani e a una vasta scelta anche per chi cerca qualcosa di speciale. L’ambiente è curato nei dettagli: interno accogliente, luci soffuse, elementi decorativi orientali con un tocco contemporaneo. Con questa nuova apertura, Udine conferma quindi la sua vocazione multiculturale e dinamica, capace di attrarre ristoranti che portano sapori e tradizioni da tutto il mondo.