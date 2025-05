Nuove aperture nel cuore di Udine, inaugurazione per tre locali

Tre nuove aperture a Udine.

Nuove aperture nel cuore di Udine: ieri, il centro storico ha visto l’inaugurazione di due nuove attività – una gelateria in via Gemona e un bar-birreria in via Castellana. Domani, in piazza Primo Maggio, aprirà ufficialmente i battenti anche un nuovo locale nell’ex bar Al Conservatorio, portando a tre le nuove realtà che si affacciano sulla scena commerciale cittadina in pochi giorni.

La giornata è stata anche occasione per rendere omaggio a chi, da decenni, contribuisce al tessuto produttivo udinese: il salone di parrucchiere in piazzale D’Annunzio ha celebrato il traguardo dei 40 anni di attività.

Le inaugurazioni.

La Gelateria Galimberti Ice, in via Gemona, punta sull’artigianalità e sulla qualità delle materie prime, promettendo un’offerta autentica e attenta ai dettagli. A pochi passi, in via Castellana, il nuovo bar-birreria Agli Amici si propone come luogo di incontro e relax, dove gustare un buon caffè o una birra in compagnia.

Presente alle cerimonie di inaugurazione anche il vicesindaco Alessandro Venanzi: “In questi giorni abbiamo accolto con soddisfazione l’apertura di tre nuove attività a Udine, un segnale chiaro della vitalità del nostro tessuto produttivo e della capacità della nostra città di essere un punto di riferimento per chi desidera investire e intraprendere nuove iniziative imprenditoriali. Ogni nuova apertura rappresenta non solo un’opportunità economica, ma anche un elemento di arricchimento per l’intera comunità, che continua a dimostrare dinamismo, creatività e fiducia nel futuro.”

“Come amministrazione comunale, siamo al fianco di chi sceglie Udine per fare impresa – continua Venanzi – . In questo senso, stiamo portando avanti iniziative concrete come i forum sul commercio, in programma nei prossimi mesi, e i tavoli tematici già avviati con le categorie del settore. Il nostro obiettivo è dare risposte puntuali e strutturate alle esigenze del comparto commerciale, sostenendo uno sviluppo equilibrato, sostenibile e orientato alla qualità. Continuiamo a lavorare per una città che cresce insieme ai suoi protagonisti economici, con ascolto, visione e strumenti efficaci per affrontare le sfide del presente e del futuro.”