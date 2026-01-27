Udine, una quarantina di nuovi aceri campestri in via Sabbadini

27 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Questa mattina il Comune di Udine ha avviato un nuovo importante intervento di piantumazione nei quartIeri. Gli addetti della ditta incaricata stanno infatti mettendo a dimora una quarantina di nuovi aceri campestri in Sabbadini, nel quartiere di San Rocco.

Per far spazio ai nuovi alberi saranno rimossi i cespugli e le siepi esistenti, che saranno conservate e ripiantumate in altre aree della città, come parchi, giardini e isole di traffico. “L’obiettivo di ogni intervento sul verde – spiega l’Assessore al Verde Ivano Marchiol – è migliorare la qualità ambientale e la vivibilità dei quartieri, ma anche abbellire i viali della nostra città. Via Sabbadini sarà, dopo questo intervento, un nuovo viale alberato nel quartiere di San Rocco e questo rappresenta sicuramente una novità che ha impatto nella quotidianità di molte persone.  Sono azioni coerenti con una visione di lungo periodo – spiega Marchiol – che punta a una Udine più sana e più attenta all’ambiente”, le sue parole.

