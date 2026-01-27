Cedimento in via Cussignacco, in serata la riapertura

Dopo il cedimento fognario di lunedì pomeriggio, già nella serata di martedì via Cussignacco sarà riaperta regolarmente al traffico in sicurezza. Le transenne che bloccano il passaggio saranno rimosse intorno alle ore 19.

In mattinata Cafc, l’ente che gestisce la rete idrica in città, è intervenuto con gli scavi necessari e, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha provveduto a riparare la perdita e poi ripristinare, nel pomeriggio, il manto stradale. Il servizio idrico non è stato interrotto per nessuna utenza.