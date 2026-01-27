Endo-Respect, parte dal Friuli il viaggio in Vespa di sensibilizzazione sull’endometriosi

E’ stato battezzato “Endo-Respect“: è un progetto nazionale di sensibilizzazione ideato dall’Associazione Endometriosi FVG OdV, che da oltre 26 anni supporta le donne che convivono con l’invalidante patologia. Fra il 29 gennaio e il 1° febbraio 2026 due appassionati vespisti – Alberto Rorato e Andrea Battistel, noti per i loro tour a fini sociali, raccontati dalla pagina Fb “In Viaggio con Andrea ed Alberto” – percorreranno un lungo itinerario fra il nord e il centro Italia in sella alle loro Vespe, appunto, per comunicare l’importanza della prevenzione e della conoscenza.

La partenza è in programma per il 29 gennaio da Pravisdomini, in provincia di Pordenone; nello stesso giorno Alberto e Andrea arriveranno a San Giorgio di Piano (Bologna), mentre il 30 gennaio saranno a Lucca e il 31 a Savona. Il primo febbraio, infine, raggiungeranno Monselice (PD) e da ultimo Latisana (UD), dove il tour si chiuderà con un incontro di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.

«Entreranno in contatto con associazioni, enti locali, società sportive, rappresentanti di istituti scolastici», spiega Sonia Manente, presidente del sodalizio promotore del tour, che rispecchia la mission dell’Associazione Endometriosi FVG OdV, da quasi tre decenni impegnata costantemente per informare e formare la popolazione in relazione ad una patologia complessa, dalle molteplici conseguenze, e per spiegare come affrontarla. «Per i due vespisti – aggiunge la presidente – il viaggio rappresenta una sfida e una missione insieme: un percorso lungo e intenso, fatto di chilometri e incontri, con l’impegno di portare il messaggio “EndoRespect” nei territori attraversati». Cinque, come accennato, le Regioni coinvolte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Veneto: tutte hanno concesso il proprio patrocinio a EndoRespect, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ai Comuni toccati dall’itinerario, a Federsanità Anci Nazionale e Federsanità Anci Fvg, Distretti e varie sezioni di FIDAPA BPW e a numerose altre realtà che hanno riconosciuto l’importanza del messaggio trasmesso del progetto.

Durante il tour i vespisti consegneranno ai rappresentanti di enti e associazioni una copia del racconto “La Fenice Sgangherata”, di Sara Segat: «Nasce – spiega l’autrice – per dare parole a ciò che spesso resta invisibile. Distribuirlo nel corso del viaggio è un modo semplice per dire che il dolore esiste e merita rispetto».

«Il tour – aggiunge Manente – si prefigge lo scopo di rompere il silenzio che ancora avvolge malattie come l’endometriosi e l’adenomiosi, diffondendo la cultura del rispetto, della gentilezza e dell’educazione alla salute e all’affettività. Obiettivo è raggiungere più luoghi, anche quelli vissuti dai ragazzi, come scuole e associazioni sportive, per far sì che le tematiche in questione non restino confinate negli spazi sanitari e per diffondere una consapevolezza che possa crescere nei gesti e nelle parole di ogni giorno. L’auspicio, poi, è che i Comuni aderenti prendano in considerazione la possibilità di collocare sul proprio territorio una panchina rinnovata di colore giallo, il colore dell’endometriosi, posizionandovi una targa con un messaggio dedicato, come forma di sensibilizzazione sulla patologia».

Per info, contatti e indicazioni si può inviare una mail a info@endometriosifvg.it o consultare il sito e le pagine social dell’Associazione Endometriosi.