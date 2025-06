Nasce il nuovo brand della città di Udine: ecco “Sentirsi a casa”

La Città di Udine compie un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione della propria immagine con la presentazione ufficiale del nuovo brand, frutto di un ampio lavoro di ricerca, analisi e progettazione condotto dall’agenzia Ideo di Tavagnacco. Il nuovo marchio rappresenta un’identità visiva chiara, attuale e riconoscibile, capace di raccontare la città in tutte le sue sfaccettature: culturale, storica, turistica e sociale.

Un’identità che unisce storia e innovazione

La nuova identità visiva va oltre l’elaborazione di un logo e diventa un completo sistema di comunicazione che parte dal nome della città e arriva a declinarsi su tutti gli strumenti di promozione. La nuova immagine quindi sarà quella con cui la città si presenterà, in particolare in chiave turistica, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità della città a livello nazionale e internazionale, comunicandone i valori identitari e l’ alta qualità della vita.

L’ultima immagine grafica realizzata per la città risale all’epoca del Sindaco Sergio Cecotti, quando la scritta Udine in alfabeto minuscolo, abbinata all’Angelo del Castello, fece la sua apparizione sui vari materiali di comunicazione cittadini. Nel frattempo la comunicazione ha attraversato non una ma diverse epoche, fino all’avvento dell’intelligenza artificiale. Per questo l’amministrazione De Toni ha voluto investire per far diventare Udine non solo un luogo ma una destinazione, capace di attrarre diversi pubblici di riferimento.

Il cuore del progetto è costruito attorno al nome della città, che combina un logotipo moderno con un pittogramma ispirato allo stemma della famiglia Savorgnan, integrando la “U” di Udine per collegare passato e presente. Il nuovo city brand però non è solo un logo, ma un sistema completo che definisce colori, tipografia, architettura del marchio, co-branding e applicazioni visive coerenti per ogni ambito d’uso: dai materiali istituzionali alla comunicazione turistica, fino ai servizi al cittadino.

Il nome Udine viene quindi accompagnato da molti simboli riconoscibili, come l’Angelo dorato e la Loggia del Lionello, reinterpretati graficamente per creare un sistema visivo di icone elegante e coerente. Il bianco e nero, scelti nella palette cromatica esclusiva, richiamano nel pattern identificato la tradizione araldica cittadina, conferendo al brand sobrietà, versatilità ed eleganza.

Il tutto è accompagnato dal payoff “Sentirsi a casa” (“Feel like home” nella versione internazionale), che sintetizza lo spirito accogliente e familiare che la città intende trasmettere. Il brand si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo: cittadini, visitatori, studenti, turisti e stakeholder. Il tono di voce è pensato per essere inclusivo e flessibile, capace di adattarsi a contesti istituzionali, turistici e promozionali, mantenendo coerenza espressiva e rafforzando l’identità della città. Valori come accoglienza, sostenibilità, cultura, innovazione e vivibilità guidano l’intero impianto comunicativo.

Il brand Udine e la sua storia

Elemento cardine del nuovo city brand è il nome della città, frutto di uno studio rigoroso su proporzioni, geometrie e armonia formale. Composto da un pittogramma e un logotipo, il logo esprime la personalità della città con forza visiva e riconoscibilità immediata. Il pittogramma trae ispirazione dall’emblema araldico della storica famiglia Savorgnan: l’apice dello stemma è stato graficamente integrato nella lettera “U” di Udine, creando un legame visivo potente tra la storia cittadina e la sua dimensione contemporanea. Il tratteggio interno alleggerisce il simbolo, evitando sovrapposizioni con lo stemma ufficiale del Comune e conferendo un’identità distintiva e autonoma.

Il payoff. A Udine sei a casa tua

A completare l’identità c’è il payoff “Sentirsi a casa” (nella versione inglese “Feel like home”), posizionato strategicamente sotto il logotipo secondo un sistema modulare preciso. Questo slogan esprime in modo empatico e diretto l’anima accogliente e vivibile della città, sintetizzando l’esperienza che Udine vuole offrire a residenti e visitatori, un momento di relax in una città talmente a misura di persona tanto da potersi sentire a casa.

Il sistema visivo. Ricco, modulare e riconoscibile

Accanto al nome della città e al payoff il city branding si completa con un articolato sistema visivo che include una matrice iconografica rappresentativa dei principali simboli cittadini. Tra questi sono state replicate in formato di icona la scalinata del Castello, la Torre dell’Orologio, l’Angelo dorato, il Quadrilobo e le formelle della Loggia del Lionello, la Porta Aquileia, la Cattedrale, il Monumento alla Resistenza, il Tempio Ossario e la Fontana monumentale di Giovanni da Udine in piazza Matteotti. Tutti questi elementi sono stati reinterpretati graficamente in chiave contemporanea e realizzati in bianco e nero per garantire riconoscibilità, flessibilità d’uso e coerenza stilistica.

Le icone vengono affiancate e sono proposta in configurazione orizzontale o verticale, in base ai contesti d’uso, con un sistema modulare che consente di raccontare visivamente Udine attraverso il suo patrimonio culturale e architettonico.

Tra gli elementi distintivi, oltre alle icone cittadine, c’è anche il pattern grafico, tratto dallo stemma Savorgnan, utilizzato in versione continua o negativa. Questo motivo, elegante e ricorrente, rafforza l’identità del brand e ne rende le applicazioni subito riconoscibili, integrando storia e modernità in un unico linguaggio visivo.

Le dichiarazioni

“Con il nuovo city branding, Udine afferma con decisione la propria vocazione europea” sostiene il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Vogliamo una città che non solo valorizza la propria identità, ma che sappia raccontarla al mondo con strumenti moderni, con coraggio e con visione. Questo nuovo sistema grafico non è solo un marchio: è il simbolo di una direzione precisa, che punta sul turismo come motore di sviluppo, sulla cultura come leva strategica e sulla comunicazione come infrastruttura del futuro. Udine si presenta al panorama nazionale e internazionale con una voce nuova, ma con la stessa autenticità di sempre: quella di una capitale del Friuli che ha tanto da offrire e che finalmente vuole farsi vedere.”

“Siamo molto soddisfatti del lavoro, che ha saputo cogliere l’anima profonda di Udine e tradurla in un’identità visiva forte, elegante e funzionale” aggiunge il vice Sindaco Alessandro Venanzi. “Questo nuovo city brand rappresenta uno strumento strategico per la promozione turistica della città, capace di raccontare in modo autentico chi siamo e cosa possiamo offrire. Finalmente grazie a questi strumenti possiamo comportarci come una città che ha aspirazioni internazionali. Nel 2024 la città ha visto un + 18% di arrivi, è il momento di accelerare. Vogliamo che chi arriva a Udine si senta subito accolto, a casa propria, e questo nuovo sistema – moderno, sobrio ma ricco di significati – ci aiuterà a comunicare meglio la nostra unicità, valorizzando l’offerta culturale, enogastronomica e territoriale, con un linguaggio contemporaneo e accessibile”, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi.