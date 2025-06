Sterpaglie a fuoco, due incendi spenti sul nascere

I due interventi tempestivi hanno spento le fiamme prima che potessero causare gravi danni.

Doppio intervento nel pomeriggio per i vigili del fuoco di Trieste alle prese con due distinti principi d’incendio di alcune sterpaglie a distanza fi pochi minuti.

Il primo, intorno alle ore14, ha impegnato la squadra dei Vigili del fuoco di Muggia che è intervenuta presso una strada sterrata nel comune di San Dorligo della Valle. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno immediatamente estinto le fiamme evitandone la propagazione alla vegetazione carsica, limitando l’area bruciata ad una sessantina di metri lungo la strada per una larghezza di circa 4 metri. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area bruciata.

Il secondo intervento della stessa tipologia per la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che, sempre intorno alle 14.00 circa, sono intervenuti al km 7+600 del Raccordo Autostradale 13 nel territorio comunale di Duino Aurisina per un principio d’incendio sterpaglie a bordo strada. Anche in questo caso la squadra vigili del fuoco ha spento il principio d’incendio in pochissimi minuti.

Il precoce allertamento dei soccorsi ed il rapido intervento dei Vigili del fuoco in tutti e due i casi hanno permesso di spegnere le fiamme prima che si propagassero alla vegetazione carsica evitando il danno ambientale.