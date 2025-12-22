Un nuovo infopoint culturale nel porticato di Palazzo D’Aronco

Presto un nuovo infopoint culturale troverà spazio nel cuore del centro storico udinese, nel porticato di Palazzo D’Aronco.

Presto un nuovo infopoint culturale troverà spazio nel cuore del centro storico udinese, nel porticato di Palazzo D’Aronco. Lo spazio, di proprietà comunale, sarà gestito dalla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e sarà attivo come punto informativo e di orientamento sull’offerta culturale cittadina.

L’infopoint nascerà come luogo unico territoriale dedicato alla comunicazione e promozione degli eventi e delle attività culturali organizzate dal Comune di Udine, dalla Fondazione e della programmazione culturale organizzata dalle associazioni in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nel locale, che trova spazio sotto il porticato di Palazzo D’Aronco, cittadine, cittadini e visitatori potranno consultare la programmazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, informarsi sulle iniziative culturali in città e ricevere supporto anche per l’acquisto dei biglietti dei musei civici, oltre che consultare tutto il materiale informativo e promozionale del Comune di Udine.

A supporto dell’attività sarà utilizzato un moderno monitor messo a disposizione dal Comune e gestito dal personale della Fondazione.

Agenda Udine.

“In questi due anni e mezzo – dichiara l’assessora al Patrimonio Gea Arcella – l’amministrazione comunale si è impegnata con continuità nel recuperare, ripristinare e riaffidare gli spazi di proprietà del Comune che risultavano sfitti. Oggi la maggior parte degli spazi di Palazzo D’Aronco è affidata. Grazie a questo punto informativo valorizzeremo anche il nuovo portale Agenda Udine, dove sono inserite a calendario tutte le attività e gli eventi a cui è possibile partecipare in città, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al programma culturale udinese”.

“Con questo infopoint – commenta inoltre l’assessore alla Cultura Federico Pirone – diamo alla città un punto fisico dedicato all’informazione culturale, un nuovo servizio al cittadino che aiuterà anche a mettere in rete le tante realtà che operano sul territorio. Continua inoltre una collaborazione molto positiva tra il Comune e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un lavoro che non culmina naturalmente con la creazione di questo presidio, ma ci vede impegnati su diversi fronti, a partire dall’ammodernamento in corso del Teatrone”.

Il Comune, che recentemente ha eseguito dei lavori di ammodernamento dei locali, ha concesso lo spazio di via Rialto in affidamento triennale, che scadrà il 31 dicembre 2028.