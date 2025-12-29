Paolo Licata nuovo presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Udine, consiglio direttivo con 8 membri.

Un consiglio direttivo con 8 membri, un’età media di 28 anni e un nuovo presidente, Paolo Licata, ceo di Clover Venture, startup innovativa e società benefit internazionale che lavora per semplificare l’accesso all’innovazione di persone, tecnologia e processi per aziende. A Tavagnacco, nella sede di Confcommercio Udine, presenti il presidente provinciale Giovanni Da Pozzo, i componenti della commissione elettorale Massimiliano Pratesi, presidente di Confcommercio Fnaarc Udine, Caterina Segat, vicedirettore generale di Confcommercio Udine, e il segretario del Gruppo Raoul Persello, si è insediato il consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori dell’associazione. Accanto a Licata, Pierpaolo D’Odorico, Margherita Grossi, Daniele Plosh, Caterina Gori, Pierluigi Gasparini, Rodolfo Pedace e Simone Zin.

“Il Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta una risorsa strategica – dichiara il presidente Da Pozzo –. A questi giovani imprenditori va il nostro pieno sostegno, nella convinzione che il loro contributo sarà determinante per rafforzare il sistema economico del territorio e il ruolo di Confcommercio come punto di riferimento per le nuove generazioni d’impresa”.

“Abbiamo riunito un gruppo con esperienze internazionali – si presenta Licata –. Il nostro obiettivo è mettere Udine, le sue aziende e i suoi talenti al centro, trasformando il territorio in un polo riconosciuto e attrattivo”. La filosofia che guiderà il nuovo mandato è sintetizzata in uno slogan: “Si improvvisa solo da organizzati”. “Un approccio pragmatico – prosegue Licata – che significa costruire una visione chiara, scegliere le persone giuste e lasciare spazio alla creatività per raggiungere risultati concreti. Le persone coinvolte sono quelle giuste per questa sfida”.