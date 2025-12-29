Sarà Andrea Pennacchi ad aprire, il 25 gennaio, Arte nel Borgo, la stagione promossa dal Circuito ERT al teatro di Polcenigo.

Sarà Andrea Pennacchi ad aprire, il prossimo 25 gennaio, Arte nel Borgo, la stagione promossa dal Circuito ERT e dall’amministrazione comunale al teatro Comunale di Polcenigo. Alieni in laguna è il titolo del primo dei quattro spettacoli in cartellone, seguiranno un Arlecchino ambientato nel futuro, l’omaggio di Mario Perrotta a Domenico Modugno e una rilettura dell’Otello verdiano con Marina Massironi. La campagna abbonamenti inizierà mercoledì 7 gennaio in Teatro.

Domenica 25 gennaio Andrea Pennacchi, accompagnato dalla chitarra e dalla voce di Giorgio Gobbo, porterà a Polcenigo la sua capacità di raccontare con ironia i temi più complessi. Alieni in laguna è un acconto potente e visionario sull’impatto delle “specie aliene” – animali, vegetali, umane – sulla biodiversità e sull’equilibrio fragile del nostro ecosistema. Realtà e fantasia, scienza e folklore si intrecciano in uno spettacolo che mescola comicità e poesia, provocazione e tenerezza.

Venerdì 13 febbraio Serena Balivo e Mariachiara Falcone saranno le protagoniste di Arlecchino nel futuro, un testo scritto e diretto da Mariano Dammacco che si immagina il nostro Nord Italia tra cento anni, un modo per guardare con il giusto distacco alla nostra vita oggi attraverso la maschera più popolare della Commedia dell’Arte.

Omaggio a Domenico Modugno.

In Nel Blu. Avere tra le braccia tanta felicità, Mario Perrotta, accompagnato da un ensemble di tre musicisti, rende omaggio al conterraneo Domenico Modugno attraverso un racconto intimo che mette al centro l’uomo prima ancora che il cantante, restituendo al tempo stesso il ritratto della Puglia del secondo dopoguerra da cui ebbe origine il “volo” artistico di Modugno. Lo spettacolo è in programma venerdì 13 marzo.

Giovedì 9 aprile Marina Massironi chiuderà la stagione Arte nel Borgo con Ma che razza di Otello?, spettacolo significativamente sottotitolato Rapsodia per arpa e attrice alla riscoperta dell’Otello verdiano. Lia Celi ha scritto questo testo che propone un inedito punto di vista femminile rispetto alle eroine del melodramma in cui non mancano rimandi all’attualità. La regia è di Massimo Navone e sul palco si esibirà anche Monica Micheli all’arpa.

La campagna abbonamenti si terrà in Teatro con il seguente calendario: mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio dalle 17 alle 19 rinnovi; venerdì 9 gennaio dalle 17 alle 19 cambio posto; lunedì 12 e martedì 13 gennaio dalle 17 alle 19 nuovi abbonamenti.