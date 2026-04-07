Oltre 1.500 visitatori per la Pasquetta nei musei di Udine

Per la pasquetta 2026 oltre 1.500 persone hanno scelto di trascorrere il pomeriggio all’insegna della cultura, approfittando dell’ingresso gratuito e del programma di appuntamenti presso i musei civici di Udine.



Il sole e le temperature alte hanno portato in città visitatori e curiosi, molti dei quali hanno fanno tappa alle sedi museali cittadine per viverle in modo del tutto originale. È la conferma di un’iniziativa, “Musica e Musei”, che riscuote ogni anno un grande successo contribuendo a valorizzare le collezioni permanenti e il patrimonio storico e culturale udinese.

Castello, Casa Cavazzini e Museo Etnografico.

Entrando nel dettaglio delle sedi coinvolte, il Castello di Udine ha registrato ben 569 visitatori, confermandosi anche quest’anno uno dei poli culturali più apprezzati della città. Per tutta la giornata, cittadini e turisti hanno potuto vivere gli spazi museali e le collezioni delle gallerie in un clima nuovo grazie alle performance musicali di Ludovica Borsatti alla fisarmonica e Luca Gasparotto al flauto impegnati in un repertorio ampio da Debussy a Mozart, di Ferdinando Mussutto al pianoforte e dei dialetti in musica a cura di Alessandra e Monica Commisso insieme a Carlo Manzan, che hanno coinvolto anche gli spazi dedicati alla mostra fotografica “Guido Guidi. Qui intorno”.

Grande affluenza anche a Casa Cavazzini, dove è attualmente in corso, fino al 30 agosto, la grande mostra “Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur”. Tra le collezioni permanenti al piano terra e la mostra al primo piano della sede del museo d’arte moderna e contemporanea, sono stati accolti 809 visitatori. Un pubblico numeroso e variegato, interessato a vivere un’esperienza culturale di assoluta qualità nel cuore della città.

Positivo anche il riscontro per il Museo Etnografico del Friuli, dove le attività su prenotazione hanno avuto discreto successo, con 124 visitatori. Sin dalla tarda mattinata il pubblico ha avuto modo di apprezzare le sonorità jazz dell’ensamble triestino dei “Violoncelli itineranti”, a conferma dell’interesse del pubblico per una proposta culturale capace di intrecciare linguaggi diversi, tra musica e patrimonio culturale friulano.

Il bilancio della giornata.

Nel complesso, la giornata ha fatto segnare un totale di 1.502 visitatori nei musei cittadini, un dato che conferma l’interesse della comunità per iniziative culturali accessibili e diffuse, capaci di valorizzare i luoghi della cultura come spazi di incontro, scoperta e condivisione.



“È stata una giornata molto positiva – commenta l’Assessore alla cultura Federico Pirone – che conferma ancora una volta il valore della cultura come strumento di partecipazione e crescita della città. L’ottima risposta del pubblico ci conferma l’importanza di continuare a investire in proposte aperte e innovative, in grado di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in appuntamenti a loro modo unici e irripetibili”.