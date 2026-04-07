Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Pasian di Prato, dove un lavoratore è stato trovato privo di vita all’interno di un serbatoio della distilleria Durbino Friulia.



L’allarme è scattato in via San Daniele, quando è stata segnalata la presenza di una persona all’interno di un serbatoio, con difficoltà di accesso per i soccorritori. Le operazioni si sono rivelate subito particolarmente complesse proprio per l’impossibilità di raggiungere rapidamente l’uomo.

Intervento dei soccorsi e recupero del corpo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e gli operatori dello Spisal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Dopo le manovre necessarie per accedere all’interno della struttura, i soccorritori sono riusciti a recuperare la persona, purtroppo già deceduta.

Restano da chiarire le cause dell’accaduto. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine e agli ispettori dello Spisal, che dovranno verificare le condizioni di sicurezza e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.