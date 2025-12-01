Orientamento e lavoro: a Udine arrivano gli Open Day di Gi Group 

A Udine arrivano gli Open Day di Gi Group: mercoledì 3 dicembre, nella filiale di Udine, si svolgerà l’Open Day 2025 di Gi Group.

A Udine arrivano gli Open Day di Gi Group: mercoledì 3 dicembre, nella filiale di Udine, si svolgerà l’Open Day 2025 di Gi Group, durante il quale la prima agenzia italiana del lavoro aprirà le proprie porte organizzando gratuitamente momenti di confronto dedicati a tutti coloro che intendono affacciarsi al mondo del lavoro, desiderano acquisire nuove competenze o stanno valutando nuove opportunità formative e professionali.

L’Open Day permetterà ai partecipanti, affiancati da recruiter professionisti, di comprendere ad esempio il funzionamento dei processi di selezione, come orientarsi nel mondo del lavoro, quali percorsi intraprendere per sviluppare nuove competenze, così come conoscere le opportunità nei settori ad elevata richiesta di professionalità sul territorio. Per partecipare: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/?job=OPEN+DAY

Gli Open Day, coinvolgendo quest’anno complessivamente oltre 90 filiali di Gi Group in tutta Italia, rafforzano l’impegno dell’agenzia per il lavoro nell’ambito della formazione e orientamento. Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group, ha dichiarato: “Disporre dei giusti strumenti per affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro, capire come acquisire le competenze più richieste dalle aziende e conoscere quali sono i settori a maggior richiesta di professionalità sono aspetti fondamentali in un mercato che vede un’ampia distanza tra domanda e offerta”.

“Con questa iniziativa – prosegue – che portiamo avanti da anni in molte delle nostre filiali, ci rivolgiamo sia a ragazzi e ragazze – diplomandi, neodiplomati, universitari – che intendono affacciarsi sul mercato del lavoro sia a professionisti già con esperienza alla ricerca di nuove opportunità, con l’obiettivo di accompagnare le persone verso la realizzazione dei loro progetti professionali e di vita”.