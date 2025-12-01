Viabilità rivoluzionata a Monfalcone per la tradizionale Fiera di San Nicolò nella giornata di venerdì 5 dicembre.

Viabilità rivoluzionata a Monfalcone per la tradizionale Fiera di San Nicolò: nella giornata di venerdì 5 dicembre saranno introdotte importanti modifiche alla viabilità cittadina. L’intera area del centro sarà interessata dalla manifestazione, rendendo necessari interventi mirati a garantire sicurezza, ordine e fluidità della circolazione.

Le modifiche alla viabilità.

A partire dalle 5.00 del mattino e fino alle 23.00, e comunque fino al completo sgombero dei banchi di vendita, sarà sospesa la circolazione veicolare su tutte le vie interessate dalla fiera: Piazza della Repubblica, Corso del Popolo, via Sant’Ambrogio, viale San Marco (nel tratto tra Corso del Popolo e via Carducci, compresa la pista ciclabile tra il Corso del Popolo e via F.lli Rosselli), via Fratelli Rosselli, via Matteotti (nel tratto tra viale San Marco e via Marziale), via Duca d’Aosta (tra Piazza della Repubblica e via Manzoni), via IX Giugno (tra via Ceriani e Piazza della Repubblica), via Oberdan, via Roma (tra via Duca d’Aosta e via del Rosario), via Battisti e piazza Cavour (limitatamente al tratto Ztl).

Nelle stesse aree sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, mentre la circolazione verrà deviata sulle strade laterali.

Per agevolare gli spostamenti, durante l’intera giornata del 5 dicembre sarà temporaneamente libero l’accesso alle Zone a Traffico Limitato A e B, grazie alla sospensione delle limitazioni normalmente in vigore: i varchi elettronici non saranno attivi e i pannelli segnaleranno la dicitura “non attivo”.

Il trasporto pubblico.

Sono inoltre previste una serie di modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, necessarie per garantire una corretta gestione del traffico durante la manifestazione. In viale Verdi, le fermate degli autobus poste davanti ai civici 11 e 20 saranno estese di ulteriori 18 metri; nelle stesse aree verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, con deroga per i mezzi del trasporto pubblico. Nello slargo tra viale Verdi e viale San Marco sarà inoltre attivata una fermata bus temporanea, accompagnata dal divieto di sosta nei sei stalli a spina presenti, così da consentire le manovre e il regolare servizio.

Le deviazioni.

Per quanto riguarda la circolazione, alcune strade subiranno deviazioni o temporanee variazioni di senso di marcia. Il traffico proveniente da via Barbarigo sarà indirizzato verso via Arena, mentre nel tratto di via Ceriani compreso tra la Biblioteca comunale e via F.lli Rosselli sarà consentito il doppio senso di marcia esclusivamente per i veicoli diretti ai passi carrabili. Chi accede alla ZTL B da via del Rosario dovrà obbligatoriamente proseguire verso via Ceriani per uscire su via Desenibus. In prossimità di Piazza Dante, all’altezza di via IX Giugno, sarà obbligatorio proseguire lungo via Bixio, consentendo il transito ai soli residenti nel tratto compreso tra via Bixio e via Ceriani.

Ulteriori modifiche riguarderanno via Serenissima, dove sarà posizionata una transenna che segnalerà la chiusura di Corso del Popolo, e via Don Bosco, dove la circolazione sarà vietata tra via Garibaldi e via Duca d’Aosta. Nel tratto di via Toti compreso tra viale San Marco e via F.lli Fontanot sarà istituito un divieto di sosta sul lato dei civici pari e, in deroga al senso unico vigente, sarà introdotto un doppio senso di circolazione per residenti, mezzi di servizio, carico-scarico, soccorso ed emergenza.

La circolazione sarà completamente interdetta anche in Androna del Falco, via dei Rettori, via del Comune, via della Pietà, via della Basilica e Piazza Unità d’Italia. All’intersezione tra viale Verdi e via IX Giugno saranno collocate transenne che segnaleranno la chiusura di via IX Giugno con deviazione obbligatoria verso via Bixio. Sarà inoltre interdetto al traffico il ponte che collega via Rossini, via Cosulich e viale Verdi all’altezza di via IX Giugno, con relative deviazioni e disattivazione dell’impianto semaforico tra le 10.00 e le 20.00.

In via Roma, tra Piazza Dante e via del Rosario, sarà temporaneamente attivato il doppio senso di circolazione, accompagnato dal divieto di sosta in corrispondenza dei civici 35–41 per garantire l’accesso al parcheggio pubblico, agli uffici pubblici e la Biblioteca.

Le navette gratuite.

Per consentire ai cittadini di raggiungere in maniera agevole il centro città, il Comune di Monfalcone ha confermato il servizio aggiuntivo e gratuito del trasporto pubblico locale dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con partenze dei bus continue e frequenza indicativa di 20/25 minuti tra una corsa e l’altra. Le navette partiranno dalla fermata di via Galvani presso ospedale San Polo, lungo via Galilei, via San Francesco, via Plinio, via Plinio interna, via della Resistenza, via Mazzini, svolta a sinistra in deroga al divieto esistente su via Galilei e rientro presso l’ospedale San Polo.

Per favorire il servizio di bus navetta, nel tratto che da via Plinio conduce al parcheggio dell’ex Cotonificio Triestino sarà istituito un divieto di sosta sui primi due stalli lato sinistro, con fermata sul lato opposto. Anche nel parcheggio di Piazzale Moro, presso l’ospedale San Polo, sarà introdotta una deroga temporanea relativa all’obbligo di indicazione dell’orario di sosta, ad eccezione degli stalli riservati al personale Asugi. Infine, nell’area di parcheggio di via Matteotti, tra i civici 1 e 3, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata.​