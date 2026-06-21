Tiro con l’arco giapponese: Udine conquista l’oro ai campionati nazionali

Dal bronzo all’oro nel giro di un anno: la squadra udinese dell’associazione Yuki No Metsuke ha conquistato il primo posto nella gara a squadre del seminario nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Kyudo (AIK), il più importante appuntamento italiano dedicato all’arte del tiro con l’arco giapponese.

La competizione si è svolta dal 12 al 14 giugno al Waseikan Kyudojo di Nepi, in provincia di Viterbo. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Enrico Mauro, Elisabetta Pittino e Caterina Malisano, presidente dell’associazione e praticante della disciplina da cinque anni.

Il team friulano sul gradino più alto del podio

Il risultato segna un significativo passo avanti rispetto allo scorso anno, quando la stessa squadra aveva ottenuto il terzo posto nella medesima competizione. Il successo arriva in un contesto tecnico altamente selettivo, dove le prove a squadre seguono le regole della disciplina giapponese del tiro con l’arco tradizionale.

Il significato del Kyudo: oltre la competizione

Il Kyudo è una disciplina millenaria che integra tecnica, postura, respirazione e concentrazione in un percorso di crescita personale.

A differenza del tiro con l’arco sportivo occidentale, il kyudo non pone al centro il bersaglio come unico obiettivo: la qualità del gesto, la consapevolezza e la coerenza tra movimento interiore ed esteriore rappresentano il nucleo della pratica. In questo contesto, anche la competizione assume un valore diverso: non è fine a sé stessa, ma un momento di verifica del percorso individuale e collettivo degli atleti.

Il seminario nazionale AIK

Il seminario nazionale dell’AIK è l’appuntamento annuale di riferimento per i praticanti italiani e si svolge sotto il riconoscimento delle principali federazioni internazionali del settore, tra cui la All Nippon Kyudo Federation, la International Kyudo Federation e la European Kyudo Federation.

Al termine del seminario si svolgono le gare ufficiali, articolate in fasi eliminatorie aperte a tutti i partecipanti e in una finale che assegna i primi tre posti.

Nata nel marzo 2026, Yuki No Metsuke APS formalizza un gruppo attivo da circa due anni in Friuli Venezia Giulia. Pur con una storia recente, l’associazione ha già partecipato a numerose iniziative pubbliche e culturali, tra cui eventi al Far East Film Festival di Udine e attività divulgative nelle scuole e sul territorio tra Udine e Pordenone.

Un percorso ancora giovane, ma già segnato da una crescita costante e da una presenza sempre più visibile nel panorama delle discipline tradizionali giapponesi in Italia.